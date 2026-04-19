Aldosivi Vs Racing Club Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan Aldosivi vs. Racing Club, por Torneo Apertura 2026? El partido se juega este Domingo, 19/04/2026, a partir de las 13:30hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio José María Minella, ubicado en Mar del Plata.

¿Por dónde ver en vivo Aldosivi vs. Racing Club, por Torneo Apertura 2026? El encuentro entre Aldosivi y Racing Club se podrá ver en directo por TNT Sports, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Aldosivi vs. Racing Club, por Torneo Apertura 2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Arasa, Nazareno, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Aldosivi choca ante Racing Club, en duelo válido por Torneo Apertura 2026. La cancha del estadio José María Minella ya está lista para que el balón comience a moverse a las 13:30, y tú no te lo puedes perder.