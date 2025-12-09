Cómo afecta la regulación del juego argentino a los hinchas de la Selección

El modelo argentino está separado por jurisdicciones y no tiene una regulación nacional como ocurre en otros países. Qué podría cambiar.

Esta es una historia que se repite cada vez más en muchos lugares del país. Estás en el bar de siempre junto a tus amigos o en el living de casa. Empiezan a sonar los primeros acordes del himno, la cámara enfoca a Messi mientras camina hacia el centro del campo del MetLife Stadium y vos, con el celular en la mano, tenés la cuota perfecta para que Julián Álvarez marque el primero. Das clic, confirmás y el nerviosismo se va a la luna. El mix de la pasión albiceleste y plata en juego es una realidad que cada vez más argentinos viven durante el mes del Mundial de la FIFA.

Pero hay situaciones que quizás nunca te planteaste: ¿estás 100% seguro de que en junio de 2026 vas a poder hacer esa apuesta sin tener que pelearte con bloqueos geográficos, registros distintos según la provincia o páginas que de repente dejan de cargar porque ‘no estás en una jurisdicción autorizada’? Porque la realidad, amigo lector, es que hoy el mundo del juego el línea depende más de tu código postal que de tu amor por la camiseta.

Un Mundial con tantos partidos, que parece pensado para esto

Cuarenta y ocho selecciones. Doce grupos de cuatro. 104 partidos en total. Un 64% más que los 64 de Qatar. Para cualquier hincha esto significa un mínimo de tres partidos garantizados en fase de grupos y, si la Scaloneta repite la hazaña de 2022, hasta ocho encuentros camino a la final del 19 de julio de 2026 en Nueva Jersey. Uno de los motivos principales por los cuales muchos hinchas argentinos ya marcan en rojo esa fecha es justamente la gran oferta de partidos que tendrá este Mundial histórico.

Más fútbol de selecciones que nunca, más noches épicas, más chances de ver a la Argentina levantando la Copa. ¿Te imaginás la cantidad de oportunidades que vas a tener en las plataformas en línea? ¿O preferís que la mitad de esos 104 encuentros te encuentren viviendo en la provincia equivocada?

¿Por qué en Argentina abrir una apuesta a veces parece más complicado que clasificar al Mundial?

Como el lector podrá indagar, el gran problema argentino es que aún no existe una regulación nacional unificada. Y quizás nunca lo haga. Cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires regulan el juego por su cuenta. En la Ciudad de Buenos Aires tenés LOTBA y unas 20 casas licenciadas. Cruzás General Paz y ya entra en juego el IPLyC de Provincia de Buenos Aires con otra lista completamente distinta. Viajás a Córdoba y aparece el Ente Regulador cordobés. Vas a Mendoza y otro organismo. Santa Fe, Entre Ríos, Misiones… cada una con sus reglas, sus licencias, sus impuestos y sus bloqueos geográficos. Resultado: Un jugador de San Nicolás de los Arroyos quizás no pueda jugar nunca en un sitio de Santa Fe. ¿No te parece increíble que para apostarle al goleador del Argentina vs Austria tendrás que hacer algunos malabares técnicos?

No es casual que en los últimos años decenas de miles de hinchas han aterrizado en portales especializados como VegasSlotsOnline Argentina buscando respuestas claras: ¿dónde puedo apostar sin que me compliquen la vida? No se trata de un detalle menor, sino más bien es la consecuencia directa de un sistema regulatorio que, aunque factura cifras astronómicas, sigue siendo un rompecabezas imposible de armar para el usuario común y parece más pensado en recaudar que en ofrecer una alternativa real de entretenimiento.

Una licencia válida para todo el país, la clave para muchas personas

En los casos de España, Reino Unido, Colombia o Brasil, la situación es diferente. Allí una sola licencia vale para todo el territorio nacional. En España la DGOJ otorga permisos nacionales y da igual que vivas en Galicia o Canarias. En el caso colombiano, la regulación está a cargo de Coljuegos desde hace diez años y nadie se come bloqueos inesperados viendo a la selección. En Argentina, en cambio, los grandes operadores internacionales deben negociar provincia por provincia como si estuvieramos en el siglo XIX. El proceso es lento, caro y muchas veces termina en nada. ¿Resultado? Miles de hinchas terminan migrando a plataformas reguladas en Malta, Gibraltar o Curaçao porque simplemente funcionan mejor. El Estado pierde, porque no puede recaudar esos impuestos.

Los números que más llaman la atención en el mercado argentino

Para datos, algunos números. Solo en la Provincia de Buenos Aires, durante el primer semestre de 2025, el juego online movió 2,8 billones de pesos argentinos, un crecimiento del 178% interanual. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la recaudación por canon de apuestas deportivas y casino online superó los 142.000 millones de pesos en 2024, un salto del 312%. Estimaciones de sitios como Statista ubican el mercado total argentino en más de 12.000 millones de dólares anuales, lo que nos convierte en el segundo mercado de América Latina después de Brasil. Pero aquí viene el dato que duele: según varias consultoras especializadas, apenas el 45% del volumen total pasa por operadores con licencia local. El 55% restante se canaliza a través de plataformas internacionales.

¿Qué tienen esas plataformas extranjeras que las locales no pueden (o no quieren) darte?

Primero, catálogo infinito: podés apostar a cuántos pases completará Alexis Mac Allister, a si Tagliafico entra en el segundo tiempo o a la cantidad de faltas que comete Argentina ante Argelia. Segundo, cuotas más altas porque no pagan tantos impuestos provinciales acumulados. Tercero, pagos instantáneos en dólares, USDT o cualquier cripto. Cuarto y más importante, estándares de protección que muchas veces superan a los locales: segregación de fondos, límites obligatorios, autoexclusión real y atención al cliente 24/7 en español. Un estudio de 2024 reveló que el 68% de los apostadores argentinos menores de 35 años usó al menos una vez una plataforma extranjera durante Qatar 2022. Para 2026 ese número puede superar el 85% fácil según algunos analistas.

Muchos hinchas piensan que quedarse en sitios licenciados en su provincia es lo más seguro. Y en teoría tienen razón. Cuando estás en la prórroga de un Argentina-Uruguay y la página local te limita el monto máximo, empieza el gran debate. O peor: abrís cuenta en tres provincias distintas y terminás con tres bonos distintos, tres verificaciones de identidad y tres aplicaciones que no hablan entre sí. ¿Eso es protección o castigo?

¿Qué pasaría si mañana Argentina copiara el modelo colombiano y creara un regulador nacional?

Lo bueno es que hay alternativas y no hace falta irse tan lejos. Un caso interesante es lo que sucede en Colombia con la regulación de Coljuegos. Cualquier operador serio del mundo paga un canon razonable (digamos 5% o 6% sobre el GGR) y entra a competir en igualdad de condiciones. De repente, las mismas 50 casas de apuestas y casino online que hoy ves en España o México están disponibles para vos sin importar si estás en Resistencia, Mar del Plata o Salta. ¿Qué cambiaría en tu día a día de hincha?

Primero, cuotas más altas porque la competencia sería feroz y los impuestos no se acumularían como ahora (algunos operadores locales pagan hasta 25 % entre provincia y Nación). Segundo, bonos reales de bienvenida: 100 % hasta 500 dólares o freebets sin rollover imposible, como ya pasa en mercados maduros. Tercero, mercados profundos para la Selección Argentina que hoy solo ofrecen los sitios internacionales: cantidad de remates de Lautaro Martínez, pases clave de Mac Allister, corners por equipo en cada tiempo, hasta tarjetas por jugador específico. Cuarto, pagos en 30 segundos con cualquiera de los métodos de pagos sin indagar de dónde sos.

Y lo más importante para vos como hincha: cuando estés en la ruta rumbo a Córdoba para ver un amistoso o de vacaciones en Villa Carlos Paz viendo el debut mundialista, tu cuenta sigue funcionando exactamente igual. Sin VPN, sin cambiar de app, sin rezar para que no te salte el cartel de ‘sitio no disponible en tu jurisdicción’.

El camino del dinero de los impuestos, la clave para el crecimiento

En Colombia el 12% del canon va directo al sistema de salud y otro porcentaje a los clubes de fútbol profesional. Acá podrían destinarlo a AFA, a las ligas del interior, a mejorar los estadios o incluso a un fondo para que más personas viajen al Mundial. En Brasil, parte de la recaudación ya financia a Flamengo, Palmeiras y hasta a clubes de Serie D. ¿Te imaginás que cada gol de la Scaloneta en 2026 también ayude a construir una cancha nueva en tu barrio?

Sin embargo las provincias no quieren soltar este negocio. Solo la Provincia de Buenos Aires recaudó en 2024 más de 300.000 millones de pesos en canon de juego online. CABA otro tanto. Ninguna quiere ceder ese ingreso aunque, paradójicamente, una regulación nacional podría duplicar o triplicar la recaudación total al capturar ese 55% que hoy se escapa al exterior. En el Congreso hay al menos varias proyectos que proponen crear una Agencia de Juegos de Azar y que perdieron estado parlamentario. Solo faltal a decisión política.

Lo que puede hacer el hincha de la Selección mientras se resuelve este problema

Miles ya tomaron la decisión: se registran en plataformas con licencia que aceptan jugadores argentinos sin problemas. Usan billeteras digitales para depositar y retirar en minutos. Acceden a cuotas que en promedio son 8-12% más altas que las locales. Y lo más importante: cuando Argentina juegue en junio de 2026 su primer partido, ellos van a estar apostando tranquilamente desde cualquier rincón del país mientras otros todavía buscan ‘qué sitio funciona hoy en mi provincia’.

El Mundial más largo de la historia está llegando. La Scaloneta va por la cuarta estrella. Y vos, ¿vas a estar listo para disfrutarlo?