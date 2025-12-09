Suspenden el sorteo de los torneos Apertura y Clausura 2026: por qué y cuál es la nueva fecha

La jornada estuvo marcada por allanamientos en la AFA y distintas sedes de clubes, motivado por investigaciones en la causa Sur Finanzas.

Trofeo de Liga Profesional de Fútbol. Foto: X @afa.

La Liga Profesional de Fútbol aplazó el sorteo que conformará los dos grupos para el torneo Apertura y Clausura del año próximo. En un inicio, el evento iba a desarrollarse en el Predio Lionel Messi este martes 9 de diciembre. Una vez finalizado, los resultados iban a hacerse públicos mediante los mecanismos oficiales.

El cambio de fecha fue motivado por “cuestiones de agenda” del Presidente de la AFA, Claudio Tapia, pero su presencia en el sorteo se veía imposibilitada por su disponibilidad.

Claudio "Chiqui" Tapia Foto: @afa

Finalmente, el sorteo se llevará a cabo el miércoles 10 de diciembre a las 11:30, y compartirá espacio con la definición correspondiente a las llaves de Copa Argentina 2026. La nueva fecha pretende unificar ambos eventos. La información oficial se conocerá una vez terminada la reunión, con la publicación del fixture y los cruces correspondientes.

La decisión de juntar ambos actos se enmarca en una jornada convulsionada para la Asociación de Fútbol Argentino: la Policía Federal allanó el predio de Ezeiza, como así también sedes de distintos clubes por la causa judicial que involucra a la financiera Sur Finanzas.

Qué es Sur Finanzas y por qué está bajo la lupa

La causa investiga a Sur Finanzas, la empresa financiera vinculada al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, por presunto lavado de dinero y maniobras financieras sospechosas que involucrarían a clubes, fideicomisos y supuestas operaciones irregulares

El primer allanamiento relevante data de comienzos de diciembre de 2025, cuando se allanó la sede central de la financiera en Adrogué y se iniciaron operativos simultáneos en sucursales y clubes con foco en actividades vinculadas a ventas de jugadores, derechos de televisación y marketing.

Los clubes que aparecen en los operativos

Los operativos alcanzaron a instituciones de distinto nivel: según se supo, entre los clubes involucrados están Independiente, Racing Club, San Lorenzo de Almagro, Argentinos Juniors, Banfield, Barracas Central, Platense, Los Andes, Morón y Excursionistas, entre otros.

Platense campeón Foto: @lucasgdotta

Algunos de esos clubes tenían contratos de sponsoreo con Sur Finanzas, mientras que otros habrían obtenido préstamos financieros de la firma, lo que hoy constituye uno de los ejes de la investigación judicial.

Qué pretende determinar la Justicia

El objetivo de los operativos es reunir pruebas que permitan establecer si existió un entramado de lavado de dinero, evasión y financiación irregular mediante Sur Finanzas, por ejemplo, usando contratos de sponsoreo o préstamos a clubes como fachada para maniobras financieras.

Además, la Justicia busca documentar si existieron transferencias sospechosas, movimientos de activos, relaciones societarias ocultas o utilización de fideicomisos para blanquear fondos. En paralelo, ya se elevaron pedidos de congelamiento de cuentas bancarias de la financiera para evitar que se derrame dinero mientras avanza la causa.

La causa judicial, en medio de la definición del torneo

La definición del Torneo Clausura Foto: @LigaAFA

Además, el Torneo Clausura del corriente año se encuentra en pleno desarrollo. Racing Club de Avellaneda y Estudiantes de La Plata aguardan en la final para decidir quién será el nuevo campeón del fútbol argentino.

La Academia viene de imponerse frente a Boca en un partido emocionante que se definió en una de las últimas jugadas de la tarde, con el cabezazo de Maravilla Martínez que puso al cuadro albiceleste al frente del marcador, faltando 15 minutos para que termine el partido.

Del otro lado, Estudiantes llega al partido decisivo tras vencer en el Clásico de las Diagonales a su eterno rival, Gimnasia y Esgrima de La Plata. El Pincharrata ganó 1-0 en la cancha del Lobo, con gol de Tiago Palacios. El delantero nacido en La Matanza empujó la pelota a la red tras un gran centro de Cetré, que aprovechó el error del defensor Tripero.

La final se jugará el sábado 13 de diciembre a las 21:00 horas en Santiago del Estero, según informó la organización en sus canales oficiales. El Trofeo de Campeones, que enfrentará al ganador del Clausura frente a Platense (por su obtención del Apertura) se disputará el 20 del mismo mes.