Allanan la sede de la AFA y de 17 clubes por presuntos vínculos con la financiera relacionada a Claudio “Chiqui” Tapia

El juez federal Luis Armella ordenó más de 30 procedimientos en la sede de la AFA y en al menos diez clubes, en el marco de la investigación por presuntas maniobras de lavado vinculadas a la financiera Sur Finanzas, relacionada con Claudio “Chiqui” Tapia.

Este martes 9 de diciembre, la Justicia ordenó una serie de allanamientos en la sede de la AFA, su predio en Ezeiza y en numerosas instituciones del fútbol argentino en el marco de la causa Sur Finanzas, la financiera vinculada a Claudio “Chiqui” Tapia. Entre los objetivos están clubes de Primera División y entidades de menor escala que habrían tenido vínculos con la financiera investigada.

El juez federal a cargo, Luis Armella, dispuso levantar el secreto fiscal y bancario para los investigados y ordenó el secuestro de documentación y equipos electrónicos que puedan aportar datos sobre movimientos económicos vinculados a la investigación.

Los allanamientos se realizaron en la sede de Viamonte, en el predio de Ezeiza y en distintos puntos del país, buscando documentación y pruebas sobre la relación comercial entre la financiera, sponsor de la AFA; y las instituciones deportivas.

Qué es Sur Finanzas y por qué está bajo la lupa

La causa investiga a Sur Finanzas vinculada al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, por presunto lavado de dinero y maniobras financieras sospechosas que involucrarían a clubes, fideicomisos y supuestas operaciones irregulares.

El primer allanamiento relevante data de comienzos de diciembre de 2025, cuando se allanó la sede central de la financiera en Adrogué y se iniciaron operativos simultáneos en sucursales y clubes con foco en actividades vinculadas a ventas de jugadores, derechos de televisación y marketing.

Los clubes que aparecen en los operativos

Los operativos alcanzaron a instituciones de distinto nivel: según se supo, entre los clubes involucrados están Independiente, Racing Club, San Lorenzo de Almagro, Argentinos Juniors, Banfield, Barracas Central, Platense, Los Andes, Morón y Excursionistas, entre otros.

Algunos de esos clubes tenían contratos de sponsoreo con Sur Finanzas, mientras que otros habrían obtenido préstamos financieros de la firma, lo que hoy constituye uno de los ejes de la investigación judicial.

Qué pretende determinar la Justicia

El objetivo de los operativos es reunir pruebas que permitan establecer si existió un entramado de lavado de dinero, evasión y financiación irregular mediante Sur Finanzas, por ejemplo, usando contratos de sponsoreo o préstamos a clubes como fachada para maniobras financieras.

Además, la Justicia busca documentar si existieron transferencias sospechosas, movimientos de activos, relaciones societarias ocultas o utilización de fideicomisos para blanquear fondos. En paralelo, ya se elevaron pedidos de congelamiento de cuentas bancarias de la financiera para evitar que se derrame dinero mientras avanza la causa.