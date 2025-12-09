Final del Torneo Clausura 2025 entre Racing y Estudiantes: precios y todo lo que hay que saber de la venta de entradas

La Academia y el Pincha definirán el torneo local con un partido en el estadio Único Madre de Ciudades en Santiago del Estero. Los detalles, en la nota.

martes, 9 de diciembre de 2025, 10:08
Liga Profesional de Fútbol, Racing vs. Estudiantes. Foto: @EdelpOficial.
Liga Profesional de Fútbol, Racing vs. Estudiantes. Foto: @EdelpOficial.

Racing y Estudiantes de La Plata aseguraron sus boletos a la final del Torneo Clausura 2025 tras eliminar a Boca y Gimnasia, respectivamente. Entre las confirmaciones que hay sobre el partido definitorio, como el horario y la sede, también se acercó la información necesaria sobre la venta de entradas.

Los detalles de la final entre Racing y Estudiantes

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció la venta de entradas para la final, que se disputará este sábado 13 de diciembre desde las 21.

Estudiantes vs Racing. Foto: X @RacingClub

Cabe aclarar que primero habrá una preventa exclusiva para los clientes de Naranja X desde las 18 de este martes 9, para luego abrir la venta para los socios de los clubes involucrados. Las entradas para los socios se pondrán a disposición desde el mismo horario, aunque el miércoles 10.

A su vez, en caso de existir remanente de las mismas, se les informará a los no socios sobre dicha posibilidad para que puedan presenciar el duelo que se llevará a cabo en el estadio Único Madre de Ciudades en Santiago del Estero.

Estadio Madre de Ciudades, Santiago del Estero. Foto: NA
Estadio Madre de Ciudades, Santiago del Estero. Foto: NA

El precio de las entradas rondará entre los $50.000 y $150.000 para los hinchas de la Academia, mientras que aquellas para los simpatizantes del ‘Pincha’ lo hará entre $50.000 y $120.000.

Además, el ente regulador informó que para lograr el ingreso a la cancha los espectadores deberán llevar el Documento Nacional de Identidad (DNI) físico para que sean escaneados en los molinetes del recinto, ya que no serán válidos otros documentos o comprobantes de compra. En la misma línea, no se venderán entradas el día del trascendental duelo en el estadio.

Liga Profesional de Fútbol, Racing vs. Estudiantes. Foto: NA.
Liga Profesional de Fútbol, Racing vs. Estudiantes. Foto: NA.

Cuánto sale la entrada para Racing vs. Estudiantes por la final del Torneo Clausura

Racing

  • Popular Norte (socios): $50.000
  • Popular Norte (no socios): $90.000
  • Platea Este (socios): $80.000
  • Platea Este (no socios): $120.000
  • Platea Oeste Norte (socios): $100.000
  • Platea Oeste Norte (no socios): $150.000

Estudiantes

  • Popular Sur (socios): $50.000
  • Popular Sur (no socios): $90.000
  • Platea Oeste Sur (socios): $80.000
  • Platea Oeste Sur (no socios): $120.000