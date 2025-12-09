Final del Torneo Clausura 2025 entre Racing y Estudiantes: precios y todo lo que hay que saber de la venta de entradas

La Academia y el Pincha definirán el torneo local con un partido en el estadio Único Madre de Ciudades en Santiago del Estero. Los detalles, en la nota.

Liga Profesional de Fútbol, Racing vs. Estudiantes. Foto: @EdelpOficial.

Racing y Estudiantes de La Plata aseguraron sus boletos a la final del Torneo Clausura 2025 tras eliminar a Boca y Gimnasia, respectivamente. Entre las confirmaciones que hay sobre el partido definitorio, como el horario y la sede, también se acercó la información necesaria sobre la venta de entradas.

Los detalles de la final entre Racing y Estudiantes

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció la venta de entradas para la final, que se disputará este sábado 13 de diciembre desde las 21.

Estudiantes vs Racing. Foto: X @RacingClub

Cabe aclarar que primero habrá una preventa exclusiva para los clientes de Naranja X desde las 18 de este martes 9, para luego abrir la venta para los socios de los clubes involucrados. Las entradas para los socios se pondrán a disposición desde el mismo horario, aunque el miércoles 10.

A su vez, en caso de existir remanente de las mismas, se les informará a los no socios sobre dicha posibilidad para que puedan presenciar el duelo que se llevará a cabo en el estadio Único Madre de Ciudades en Santiago del Estero.

Estadio Madre de Ciudades, Santiago del Estero. Foto: NA

El precio de las entradas rondará entre los $50.000 y $150.000 para los hinchas de la Academia, mientras que aquellas para los simpatizantes del ‘Pincha’ lo hará entre $50.000 y $120.000.

Además, el ente regulador informó que para lograr el ingreso a la cancha los espectadores deberán llevar el Documento Nacional de Identidad (DNI) físico para que sean escaneados en los molinetes del recinto, ya que no serán válidos otros documentos o comprobantes de compra. En la misma línea, no se venderán entradas el día del trascendental duelo en el estadio.

Liga Profesional de Fútbol, Racing vs. Estudiantes. Foto: NA.

Cuánto sale la entrada para Racing vs. Estudiantes por la final del Torneo Clausura

Racing

Popular Norte (socios) : $50.000

Popular Norte (no socios) : $90.000

Platea Este (socios) : $80.000

Platea Este (no socios) : $120.000

Platea Oeste Norte (socios) : $100.000

Platea Oeste Norte (no socios): $150.000

Estudiantes