Tres años de la batalla de Lusail entre Argentina y Países Bajos: Topo Gigio, penales y el inolvidable “andá p’allá, bobo”

La histórica victoria de la Selección argentina frente a Países Bajos por 4-3 en penales, válido por los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022, cumple este martes un nuevo aniversario.

El polémico festejo de Argentina ante Países Bajos. Foto: Reuters.

Se cumplen tres años de la clasificación de la Selección argentina a las semifinales del Mundial de Qatar 2022. Con Emiliano “Dibu” Martínez como figura en el arco, superó a Países Bajos por 4 a 3 en la definición por penales, luego de haber igualado 2 a 2 en el tiempo reglamentario de un intenso partido. La denominada batalla se jugó en el estadio Lusail ante 80 mil espectadores.

Nahuel Molina, a los 35 minutos del primer tiempo, y Lionel Messi de penal, a los 28 del complemento, adelantaban a la Selección nacional, mientras que Wout Weghorst con un doblete, a los 37 del segundo tiempo y cuando se jugaba el décimo minuto adicionado por el árbitro, marcaba la igualdad para el conjunto neerlandés.

En tanto, el arquero "Dibu" Martínez tuvo una destacada actuación en la definición por penales al contener los remates de Virgil van Dijk y Steven Berghuis.

Por su parte, Messi, Leandro Paredes, Gonzalo Montiel y Lautaro Martínez habían convertido para el equipo argentino desde los doce pasos, mientras que Enzo Fernández malogró su ejecución. Asimismo, Teun Koopmeiners, Wout Weghorst, Luuk de Jong acertaron los penales para Países Bajos.

De esta manera, Argentina lograba meterse entre los cuatro mejores del Mundial Qatar 2022 y accedía a enfrentarse a Croacia en semifinales, que venía de dejar en el camino nada menos que a Brasil.

Cómo fue aquel partido

Desde un principio Argentina dominó el juego y trasladaba el balón de un lado a otro hasta que Messi con una genialidad, apiló defensores y asistía entrelíneas a Molina, quien dominó la pelota y, ante la férrea marca de Van Dijk y el achique del arquero Andries Noppert, el defensor argentino punteó el balón y firmó el 1 a 0.

Lionel Messi, Argentina vs Países Bajos. Foto: EFE

Ya en el complemento, la Selección nacional tomaba una postura de resguardo ante un Países Bajos que se veía obligado a avanzar en la búsqueda de la igualdad. Ante ello, el equipo de Lionel Scaloni mostraba firmeza en la última línea y llegó a tener interesantes contraataques comandados por Messi, Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul, pero que no lograron prosperar.

El conjunto argentino continuaba con su juego sólido, presionaba cuando tuvo que hacerlo y fue amenazante en cada avance que generaba hasta que logró golpear nuevamente y estirar cifras en el marcador: desde un lateral, Marcos Acuña enganchaba dentro del área y fue derribado, acción que generó la sanción del penal que Messi cambiaba por gol tras dejar parado al arquero Nuppert y poner la historia 2 a 0.

Todo parecía indicar que Argentina se encaminaba hacia el triunfo, pero desde un centro, Weghorst metía un gran cabezazo para poner el descuento para Países Bajos y darle dramatismo al encuentro.

La agonía del partido fue pura angustia para el equipo nacional que defendía con uñas y dientes el triunfo parcial, pero los embates de su rival -sumado a los diez minutos que adicionaba el árbitro español Mateu Lahoz y un tiro libre sobre la hora-, le daban la oportunidad en una jugada preparada a Weghorst de sentenciar el 2 a 2 y llevar el encuentro al alargue.

Dibu Martínez, Argentina vs Países Bajos. Foto: Reuters

En el tiempo suplementario, Argentina se llegó a mostrar lúcido y punzante, acorralaba a Países Bajos, que resistía de todas las formas posibles y llevaba la definición a los penales.

Desde los doce pasos, “Dibu” Martínez empezaba a escribir una nueva página dorada del fútbol argentino agigantando aún más su imagen en esta clase de instancias, tapando los penales de Van Dijk y Berghuis y esto, sumado a la eficacia de sus compañeros, metían al conjunto nacional entre los cuatro mejores del mundo.