AFA definió las zonas de la temporada 2026: así se jugará el Apertura y Clausura

La Asociación del Fútbol Argentino informó todos los equipos que conformarán las zonas de los torneos. Todos los detalles, en la nota.

Boca Juniors vs. River Plate; Superclásico. Foto: X @AFA

Se definieron las zonas del Torneo Apertura y Clausura de la temporada 2026, según informó la Asociación del Fútbol Argentino. Por ende, cada equipo ya sabe a los clubes que enfrentará en las fases iniciales, además de los habituales clásicos.

El formato de la competencia será el mismo que en 2025, con 16 fechas en la primera fase, donde clasificarán los ocho mejores de cada zona. Luego, comenzarán las eliminaciones directas con octavos, cuartos, semis y final.

Las dos zonas de la temporada 2026 del fútbol argentino. Foto: X LigaAFA

Además de los 14 encuentros ante los rivales del grupo, se suma un partido interzonal y el clásico.

Las dos zonas del Torneo Apertura 2026

El sorteo del Torneo Apertura y Torneo Clausura definió las siguientes zonas.

Zona A : estará conformada por Boca, Independiente, San Lorenzo, Deportivo Riesta, Talleres de Córdoba, Instituto de Córdoba, Platense, Vélez, Estudiantes de La Plaza, Gimnasia de Mendoza, Lanús, Newell´s, Defensa y Justicia, Central Córdoba de Santiago del Estero y Unión de Santa Fe.

Zona B: River, Racing, Huracán, Barracas Central, Belgrano de Córdoba, Estudiantes de Río Cuarto, Argentinos Juniors, Argentinos Juniors, Tigre, Gimnasia y Esgrima La Plata, Independiente Rivadavia de Mendoza, Banfield, Rosario Central, Aldosivi de Mar del Plata, Atlético Tucumán y Sarmiento de Junín.

Algunos cruces interzonales que se conocieron, más allá de los clásicos, son: Racing vs. Boca, River vs. Vélez, Independiente Rivadavia vs. Independiente, San Lorenzo vs. Estudiantes de Río Cuarto y Sarmiento vs. Estudiantes, entre otros.

Boca enfrentó a Racing por las semifinales del Torneo Clausura. Foto: REUTERS

Todos los interzonales del Torneo Apertura 2026