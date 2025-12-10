El “Pato” Fillol y otra “final” ganada: retomó el secundario y se sacó un 10 en una materia

A sus 75 años, el arquero campeón del mundo en Argentina 1978 rindió una materia que aprobó con todos los honores. “Hace dos meses decidí terminar el secundario”, dijo.

Ubaldo Matildo Fillol retomó el secundario. Foto: Archivo.

El arquero campeón del mundo con la Selección Argentina en 1978, Ubaldo Matildo “Pato” Fillol, compartió su alegría por retomar el secundario a sus 75 años y además poder rendir una materia con un 10 de calificación.

El “Pato” se mostró feliz a través de las redes sociales y agradecido a sus profesores, de quienes reconoció que lo ayudaron mucho para alcanzar este logro.

El Pato Fillol. NA

¿En qué materia se sacó un 10 el “Pato” Fillol?

Además de ser campeón del mundo, Fillol parece ser campeón en Geografía también. Es que el “Pato” se sacó un 10 (la mayor calificación) en el examen de esta asignatura que rindió en el secundario.

De hecho, la materia la aprobó con esta sobresaliente calificación con motivo de su reincorporación al colegio secundario, algo que había abandonado cuando era joven.

Si bien reconoció que de las 20 preguntas que tuvo el examen se equivocó en una o dos (eran verdadero o falso), eso no repercutió en su calificación final y obtuvo el mencionado 10, algo que le generó mucho orgullo personal.

“Voy a rendir la materia de Geografía. Va a ir todo bien. Acompáñenme”, comenzó diciendo Fillol instantes antes de entrar al aula para rendir.

“Hace dos meses decidí terminar el secundario y pude inscribirme para esta materia, la única del año y la rendimos bárbaro”, se lo escucha mucho más contento a él y más relajado tras rendir en el video que dura poco más de un minuto.

Y en ese mismo video aprovechó la oportunidad para reconocerle el esfuerzo a sus profesores: “Me ayudaron mucho, tuve seis o siete reuniones con ellos y fue fundamental”.

Fillol se desempeñó como un gran arquero profesional y comenzó su carrera en 1969, año en el que atajó un solo partido en el Torneo Metropolitano de 1969 para Quilmes.

Ubaldo Matildo Fillol con la Copa del Mundo que ganó en 1978.

Luego disputó el Metropolitano de 1970 para el equipo del sur de la provincia de Buenos Aires, luego se fue a Racing Club de Avellaneda y estuvo entre 1972 y 1973 y desde 1987 a 1989, en su segundo período con la “Academia”.

También Fillol supo tener una larga trayectoria con River donde estuvo desde 1974 a 1982, para después hacer carrera en Argentinos Juniors (1983), Flamengo (1984-1985), Atlético Madrid (1985-1986) y Vélez (1989-1990).

Entre sus grandes logros ostenta varios títulos con River, una Supercopa de España, la Sudamericana con Racing y dos campeonatos regionales con Flamengo.

Por supuesto, su logro más destacado fue la obtención del Mundial de 1978 con la Selección Argentina.