El gobernador de Neuquén celebró la ejecución de esta obra. Foto: Diario Río Negro

En el marco del 130° aniversario de su fundación, la Escuela Primaria N° 22 de Plaza Huincul estrenó formalmente sus nuevas instalaciones. La obra, ejecutada con fondos provenientes del gobierno de Neuquén, representa un hito para una de las instituciones educativas más antiguas y emblemáticas de la provincia y su gobernador Rolando Figueroa utilizó sus redes sociales para celebrar la inauguración.

Durante el acto de inauguración, el gobernador Rolando Figueroa destacó que la finalización del proyecto responde a una política de optimización de los recursos públicos. El mandatario subrayó que la inversión en infraestructura escolar es posible gracias a una reasignación de partidas, orientando el presupuesto hacia áreas críticas como la educación en lugar de gastos operativos secundarios de la administración central. “No se va en ñoquis, no se va en camionetas alquiladas, no se va en teléfonos celulares pagados, no se va en corrupción”, expresó.

En su discurso, Figueroa enfatizó la importancia de fortalecer el sistema educativo en todo el territorio neuquino. “Vamos a apoyar la educación pública en cada rincón de la provincia, porque es la que nos pone de pie y nos da la verdadera libertad”, sostuvo.

El nuevo edificio reemplaza a la antigua estructura de la institución, que este año celebra trece décadas de labor pedagógica. La obra se inscribe en un plan de infraestructura que busca modernizar los espacios de aprendizaje, garantizando condiciones óptimas tanto para el cuerpo docente como para los alumnos de Plaza Huincul.

El gobernador aprovechó la oportunidad para recalcar el carácter local del financiamiento, señalando que las obras se realizan “con el dinero de los neuquinos”. Asimismo, remarcó que la eficiencia en el gasto público —evitando erogaciones en telefonía, alquiler de vehículos y estructuras burocráticas— ha permitido agilizar la entrega de edificios educativos.

Con esta inauguración, la Escuela 22 inicia una nueva etapa institucional, combinando su extensa trayectoria histórica con una infraestructura adaptada a las necesidades educativas actuales.