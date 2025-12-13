Locura por Messi en la India: multitudinario recibimiento, estatua de 21 metros y caos en el estadio

El argentino se encuentra en Calcuta, donde causó una revolución en el marco de su “GOAT Tour 2025”. Estuvo acompañado por Luis Suárez y Rodrigo De Paul.

Lionel Messi en India. Foto: REUTERS

Lionel Messi causó una revolución en la India en el marco del inicio de su “GOAT Tour 2025”, un evento que causó la vuelta del capitán argentino al país asiático tras 14 años, reavivando una devoción casi religiosa en Calculta.

El futbolista del Inter Miami aterrizó en la ciudad más futbolera de la India, siendo recibido por una multitud frenética que mantuvo una vigilia nocturna frente al aeropuerto y el hotel.

Lionel Messi en India. Foto: REUTERS

Su presencia generó una marea de camisetas albicelestes, cánticos y tambores, confirmando el estatus de deidad que el jugador genera.

El capitán de la selección argentina viaja acompañado sus compañeros en el Inter Miami, Luis Suárez y Rodrigo De Paul.

Lionel Messi en India. Foto: REUTERS

El primer gran hito de la agenda en la “Ciudad de la Alegría” fue la develación virtual de una estatua de hierro de unos 21 metros de altura.

El monumento, erigido en apenas 40 días en el Sree Bhumi Sporting Club de Lake Town, inmortaliza a Messi levantando el trofeo de la Copa del Mundo, el momento cumbre de su carrera que la afición india celebró como propio.

Multitudinario recibimiento a Lionel Messi en India. Video: REUTERS.

La ceremonia contó con la presencia de la superestrella de Bollywood, Shah Rukh Khan, y su hijo AbRam, quienes compartieron escenario con los futbolistas, generando una de las imágenes más potentes de la jornada.

El ícono argentino también visitó el legendario Salt Lake Stadium, donde miles de aficionados se concentraron desde tempranas horas bajo un fuerte dispositivo de seguridad pero con un final caótico que sobrepasó todo lo esperado.