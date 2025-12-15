La Finalissima entre la Selección Argentina y España tiene fecha confirmada: cuándo y dónde se jugará

A falta del anuncio oficial de la UEFA, desde la Real Federación Española de Fútbol brindaron detalles de la competición que enfrenta a los campeones de la Copa América y Eurocopa. En la última edición, celebraba en 2022, la “Albiceleste” goleó 3 a 0 a Italia, en el mítico estadio de Wembley.

Argentina, campeón de Finalissima 2022. Foto: Reuters (David Klein)

Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), confirmó este lunes que la Finalissima, que enfrenta al campeón de la Copa América (Argentina) y Eurocopa (España), se jugará en marzo de 2026 a la espera del anuncio oficial.

“Cerramos un acuerdo con UEFA”, aseguró Louzán, en diálogo con la prensa. Además, detalló que solo resta la comunicación formal para que el partido sea oficializado: “Estamos a la espera de confirmación oficial”.

La Finalissima volvió al calendario futbolístico en 2022, cuando la Selección Argentina goleó 3 a 0 a Italia en Wembley. Desde entonces, CONMEBOL y UEFA trabajan en la continuidad del duelo que une a los dos campeones continentales.

La edición de marzo, que tendrá a Lionel Messi y Lamine Yamal como protagonistas, representará un nuevo capítulo para un choque que ganó relevancia en los últimos años y que promete convertirse en un evento fijo del calendario internacional.

Cuándo y dónde se jugará la Finalissima

Todavía no trascendieron detalles oficiales sobre la sede ni el horario, algo que será informado cuando UEFA oficialice la organización. Sin embargo, se prevé que el encuentro se lleve a cabo el 27 de marzo en Qatar.

Una sede conocida para la Selección Argentina

La sede del gran partido será el estadio Lusail, donde Argentina ganó su tercer Mundial en 2022. La elección responde a la ubicación geográfica, el clima favorable y la presencia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en dicha ciudad.

Para la “Albiceleste”, será la oportunidad de defender la Finalissima obtenida en 2022 tras un contundente 3 a 0 ante Italia, mientras que la “Roja” de Luis de la Fuente buscará conquistar el título por primera vez.

El estadio Lusail, donde se jugará la Finalissima entre Argentina y España. Foto: Reuters (Ibraheem Al Omari)

Esta copa que reúne a los campeones de la Copa América y Europa reemplaza a la antigua Copa Artemio Franchi, que tuvo dos ediciones en los años 1985 y 1993, con victorias de Francia y Argentina, respectivamente.

En esa última edición, celebrada en Mar del Plata, Diego Armando Maradona levantó su última copa con la Selección Argentina tras empatar 1 a 1 contra Dinamarca y vencerlo por 5 a 4 en la tanda de penales.