Lionel Scaloni confirmó la lista de convocados de la Selección Argentina para el amistoso ante Guatemala
Entre las principales novedades de la convocatoria aparecen Gabriel Rojas, lateral izquierdo de Racing que atraviesa un destacado presente en la “Academia”, y el defensor central Tomás Palacios, actualmente en Estudiantes de La Plata. Conocé la lista completa dentro de la nota.
El técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, dio a conocer la lista de convocados para el amistoso que el combinado nacional disputará el 31 de marzo frente a Selección de Guatemala en el estadio Alberto J. Armando, popularmente conocido como La Bombonera.
Entre las principales novedades de la convocatoria aparecen Gabriel Rojas, lateral izquierdo de Racing que atraviesa un destacado presente en la “Academia”, y el defensor central Tomás Palacios, actualmente en Estudiantes de La Plata.
En el arco, los elegidos por Scaloni son: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso. La defensa se completa con: Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Leonardo Balerdi, Marcos Senesi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico y Marcos Acuña.
Para el mediocampo fueron convocados: Leandro Paredes, Máximo Perrone, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Valentín Barco, Rodrigo De Paul y Exequiel Palacios.
En la delantera dirán presente: Lionel Messi, Nico Paz, Gianluca Prestianni, Nicolás González, Giuliano Simeone, Thiago Almada, José López y Julián Álvarez.
La gran ausencia de la lista es Lautaro Martínez. El delantero del Inter de Milán arrastra una lesión sufrida semanas atrás y todavía no se encuentra plenamente recuperado.
La lista de convocados de la Selección Argentina para enfrentar a Guatemala
Guatemala será el último rival de la Selección Argentina antes del Mundial 2026
El encuentro ante Guatemala será el último compromiso de la “Albiceleste” antes de Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.
En ese torneo, la Argentina intentará conquistar su cuarta estrella y alcanzar en títulos mundiales a Italia y Alemania, quedando a uno del máximo ganador, Brasil.
En esta fecha FIFA también estaba previsto que el seleccionado argentino disputara la Finalissima frente a Selección de España en Qatar.
Sin embargo, el partido fue suspendido debido al conflicto bélico en Medio Oriente y a la falta de acuerdo entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para definir una nueva sede.