Lionel Scaloni confirmó la lista de convocados de la Selección Argentina para el amistoso ante Guatemala.

El técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, dio a conocer la lista de convocados para el amistoso que el combinado nacional disputará el 31 de marzo frente a Selección de Guatemala en el estadio Alberto J. Armando, popularmente conocido como La Bombonera.

Entre las principales novedades de la convocatoria aparecen Gabriel Rojas, lateral izquierdo de Racing que atraviesa un destacado presente en la “Academia”, y el defensor central Tomás Palacios, actualmente en Estudiantes de La Plata.

Gabriel Rojas, el lateral izquierdo de Racing, la gran novedad de Argentina en la lista de convocados ante Guatemala. Foto: X @RacingClub

En el arco, los elegidos por Scaloni son: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso. La defensa se completa con: Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Leonardo Balerdi, Marcos Senesi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico y Marcos Acuña.

Para el mediocampo fueron convocados: Leandro Paredes, Máximo Perrone, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Valentín Barco, Rodrigo De Paul y Exequiel Palacios.

Lautaro Martínez es la gran ausencia de la lista de convocados de la Selección Argentina ante Guatemala. Foto: EFE

En la delantera dirán presente: Lionel Messi, Nico Paz, Gianluca Prestianni, Nicolás González, Giuliano Simeone, Thiago Almada, José López y Julián Álvarez.

La gran ausencia de la lista es Lautaro Martínez. El delantero del Inter de Milán arrastra una lesión sufrida semanas atrás y todavía no se encuentra plenamente recuperado.

La lista de convocados de la Selección Argentina para enfrentar a Guatemala

La lista de convocados de la Selección Argentina contra Guatemala. Foto: X @Argentina

Guatemala será el último rival de la Selección Argentina antes del Mundial 2026

El encuentro ante Guatemala será el último compromiso de la “Albiceleste” antes de Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

En ese torneo, la Argentina intentará conquistar su cuarta estrella y alcanzar en títulos mundiales a Italia y Alemania, quedando a uno del máximo ganador, Brasil.

La Selección Argentina consiguió su tercera estrella en el Mundial de Qatar 2022. Foto: Reuters

En esta fecha FIFA también estaba previsto que el seleccionado argentino disputara la Finalissima frente a Selección de España en Qatar.

Sin embargo, el partido fue suspendido debido al conflicto bélico en Medio Oriente y a la falta de acuerdo entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para definir una nueva sede.