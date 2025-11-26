Antes de la Finalissima: España busca nacionalizar a un delantero que participó de la Selección Argentina

Luis De La Fuente, entrenador del seleccionado español, está interesado en sumar un atacante que podría ser fundamental para la final que se jugará en marzo 2026.

Selección de España. Foto: Instagram

Argentina y España se enfrentarán en la Finalissima, durante el próximo marzo. En este contexto, ambos equipos buscan sumar una estrella y el conjunto europeo podría quedarse con un delantero que tiene la doble nacionalidad, por lo que tendrá que tomar una importante decisión.

Quién es el delantero por el que se pelean Argentina y España

Se trata de Mateo Pellegrino, de gran presente en el fútbol italiano, que aún no tuvo lugar en las convocatorias de Lionel Scaloni. Actualmente, el delantero de 24 años se destaca en el Parma y por eso es seguido por el cuerpo técnico español.

Mateo Pellegrino en el Parma. Foto: Instagram

Pellegrino lleva anotados 7 goles en 14 partidos, desde que comenzó la temporada europea. Mientras su futuro podría estar en un gigante del continente como Milan, puede haber una pelea por el país que represente a nivel selecciones.

España busca quedarse con el delantero, aunque saben que no será tarea fácil. El sitio AS indicó que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) lo sigue hace tiempo, aunque Pellegrino concentró con la Sub-21 de la Selección Argentina, pese a que no llegó a jugar.

Mateo Pellegrino, delantero del Parma. Foto: Instagram

Pellegrino tiene doble nacionalidad

Cabe recordar que tiene doble nacionalidad: española por su nacimiento y argentina por su familia, ya que es hijo de Mauricio Pellegrino, actual técnico de Lanús.

Su historia marca que hizo las inferiores en Valencia, para luego llegar a Vélez, Estudiantes de La Plata y Platense, donde se vio su mejor versión. Finalmente, fue transferido al Parma, donde atraviesa una destacada temporada.

Luis De La Fuente lo sigue de cerca al argentino, ya que le solicitó a Aitor Karanka, director de desarrollo de España, que acelere el proceso para convencerlo de jugar para el equipo español.

Mateo Pellegrino deberá ser operado. Foto: NA

Más allá de tener grandes nombres en ataque, como Ferran Torres, Lamine Yamal, Dani Olmo, Mikel Oyarzabal y Mikel Merino, el entrenador busca más alternativas para España. Además, no cuentan con tantas opciones para un centrodelantero clásico, por lo que podría ser una gran variante.

En caso de ser convocado en la próxima citación, su debut podría darse ante la Selección Argentina en la Finalissima. Más allá del interés expresado por De La Fuente, el futbolista se mantiene al margen y no se refirió al interés de España.