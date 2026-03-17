Tras la cancelación de la Finalissima, la AFA confirmó que Argentina jugará un amistoso con Guatemala Foto: REUTERS

La Selección argentina recibirá a Guatemala en la fecha FIFA de marzo, luego de que se confirmara la cancelación de la Finalissima ante España.

El encuentro se llevará a cabo el 31 de marzo, con estadio aún por confirmar. El partido contra España estaba planificado para jugarse el 27 de marzo en Qatar, pero debido a la guerra en Medio Oriente, no hubo acuerdo entre las asociaciones para buscar una nueva sede y el encuentro se canceló.

La Selección Argentina se prepara para el Mundial. Foto: REUTERS

“Luego de la cancelación de la Finalíssima, los dirigidos por Lionel Scaloni, viajarán al país para realizar una semana de intensas labores colectivas y disputar un partido amistoso el martes 31 ante Guatemala. En los próximos días se informará el cronograma de trabajo, los convocados para esta fecha FIFA y el estadio”, fue el detalle que ofreció la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a través de un comunicado.

Argentina se prepara de cara al Mundial 2026

La Selección Argentina iba a enfrentar a su par española en un partido único y donde estaba en juego una copa, la Finalíssima, título que ya ostenta tras haberla ganado en la anterior edición cuando enfrentó a Italia y la derrotó por 3 a 0.

Cuatro días más tarde tenía planificado un amistoso también en Qatar. Empero, la coyuntura geopolítica de Medio Oriente obligó a cambiar los planes logísticos y a suspender el partido frente a España.

La Selección Argentina se enfrentará a Guatemala en un amistoso. Foto: X Argentina

Entretanto, España confirmó que estará enfrentando a Serbia para esas fechas y a Egipto, dos partidos en carácter de amistosos de cara a la preparación mundialista.

Hay que recordar que esta ventana que ofrece la FIFA es la última oportunidad de pruebas formales para los seleccionados antes del desarrollo del Mundial 2026 que se estará disputando en Estados Unidos, México y Canadá. Sí habrá otros amistosos entre el 1 y el 9 de junio, pero ya serán en las puertas del evento, con probablemente las listas de los seleccionados ya casi confirmadas.