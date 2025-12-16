Cambios en la Fórmula 1: anunciaron el regreso de un recordado circuito al calendario

La competencia reveló un nuevo acuerdo con un país europeo, por lo que volverá a tener carreras en dicho territorio. Franco Colapinto tiene antecedes positivos allí.

Gran Premio de Abu Dhabi de la Fórmula 1. Foto: X @F1

Hay cambios en la configuración del calendario de Fórmula 1. Si bien la lista de carreras confirmadas para 2026 ya está cerrada y, a menos que ocurra alguna sorpresa, no tendrá cambios, hay novedades acerca de lo que ocurrirá en 2027.

En este marco, la competencia anunció el esperado regreso del Autódromo Internacional do Algarve, popularmente conocido como Portimao. El contrato acordado es por dos temporadas, por lo que habrá visitas a Portugal en 2027 y 2028 a un circuito que tuvo algunas participaciones de Franco Colapinto en su camino a la F1.

El circuito de Portimao, del Gran Premio de Portugal.

El anuncio es el resultado del acuerdo alcanzado con el gobierno luso, Turismo de Portugal y el promotor Parklagar, Parques Tecnológicos e Deportivos.

De esta manera, la disciplina regresará a un trazado donde únicamente estuvo en los años 2020 y 2021, con Lewis Hamilton superando el récord de victorias del alemán Michael Schumacher en el segundo de ellos; y a un país que ya ha acogido carreras en Oporto, en Monsanto y en Estoril, donde el brasileño Ayrton Senna, posteriormente tres veces campeón del mundo, logró su primera victoria en el año 1985.

“Estoy encantado de ver a Portimão regresar al calendario de la Fórmula 1 y de que el deporte continúe encendiendo la pasión de nuestra increíble afición portuguesa. El circuito ofrece emoción en pista desde la primera curva hasta la bandera a cuadros, y su energía hace que los aficionados se levanten de sus asientos”, señaló Stefano Domenicali, presidente y CEO de Fórmula Uno.

El circuito de Portimao, del Gran Premio de Portugal. Foto: X WilliamsRacing

Manuel Castro Almeida, ministro de Economía y Cohesión Territorial, mencionó: “El Gran Premio de Portugal de F1 tendrá un impacto directo en la actividad económica, generando oportunidades a lo largo de toda la cadena económica y proyectando al país como un destino competitivo y fiable. Refuerza nuestra estrategia de desarrollo regional, poniendo en valor los territorios y creando oportunidades para las economías locales. Será un evento que, además de ser una fuente de prestigio para nuestro país, potenciará la imagen de Portugal en todo el mundo”.

Por su parte Jaime Costa, presidente y CEO del circuito, apuntó: “Estamos encantados de dar la bienvenida de nuevo a la Fórmula Uno en Portugal y al Autódromo Internacional do Algarve. El Gran Premio de Portugal mostrará la excelencia de nuestro circuito y la pasión de nuestros aficionados, ofreciendo un potente impulso para nuestro turismo, la región y la comunidad”.

Cómo le fue a Franco Colapinto en Portimao

Más allá de que el circuito de Portimao ya no forma parte del calendario de la Fórmula 1 desde 2021, Franco Colapinto estuvo en el trazado en distintas oportunidades durante su carrera.

Un ejemplo fue su participación en la Fórmula 4 de España, donde durante la temporada 2019 hubo triple competencia en Portugal: finalizó dos veces 1° y la última en 4°.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Qatar. Foto: X @AlpineF1Team

Además, corrió en European Le Mans Series durante 2021, donde la última fecha se disputó en Portimao. En esa oportunidad, el argentino finalizó 5°.

Esta vez, podría tener una nueva oportunidad de destacarse en el circuito, aunque será un desafío más que complejo por participar por primera vez con un monoplaza de F1.