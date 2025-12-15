Fórmula 1: Audi dio a conocer el nombre, logo y la fecha oficial del lanzamiento de su monoplaza para 2026

La marca alemana se fusionó con una fintech global tras una alianza por patrocinio. El evento de la presentación del auto se llevará a cabo en Berlín. Será una experiencia inmersiva que mostrará los pilares de la firma, destacó la renovada escudería.

Audi se fusionó con Sauber para competir en la Fórmula 1. Foto: Reuters (Michaela Stache)

El mundo de la Fórmula 1 tuvo una impactante noticia este lunes luego de que Audi diera a conocer el nombre y logo que usará a partir de la próxima temporada de la máxima categoría del automovilismo. Además, reveló la fecha del lanzamiento oficial de su monoplaza.

En este contexto, la marca alemana develó que se llamará Audi Revolut F1 Team, una fusión de su identidad y el nombre de la fintech global Revolut tras la confirmación de la alianza de “title partnership” (acuerdo de patrocinio), en julio de 2025.

Audi reveló el nombre y logo de su escudería para competir en la Fórmula 1 durante 2026. Créditos: Instagram @audif1.

“La colaboración con Revolut es un eje estratégico de la identidad del equipo. Revolut comparte la ambición por la innovación, el rendimiento y la conexión con una audiencia diversa e internacional, convirtiendo esta alianza en algo más que un patrocinio tradicional”, destacó Audi.

No obstante, será la primera vez que Audi Revolut F1 Team presentará su identidad: el evento se llevará a cabo el martes 20 de enero de 2026, en Berlín. Será una experiencia inmersiva que mostrará los pilares de la marca: “Claridad, emoción e inteligencia técnica”.

El Audi R26 Concept para la temporada 2026 de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Michaela Stache)

Uno de los momentos centrales del lujoso evento será la presentación oficial de la decoración del monoplaza para la temporada 2026, después de la reciente revelación del Audi R26 Concept, que contó con la presencia de sus dos pilotos: Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto.

Como parte de la formación del Audi Revolut F1 Team, Sauber Motorsport AG pasará a llamarse Audi Motorsport AG. El Technology Centre de Bicester adoptará el nombre de Audi Motorsport Technology Centre UK; y la compañía mantendrá el legado de Sauber a través de Sauber Holding AG y Sauber Technologies AG.

Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto, los dos pilotos de Audi para la temporada 2026 de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Michaela Stache)

Nik Storonsky, CEO y cofundador de Revolut, remarcó la “ambición global” de ambas marcas por “desafiar el ‘status quo’” y la obsesión compartida por la excelencia técnica. Por su parte, Mattia Binotto, Head of the Audi Revolut F1 Team, resaltó que “el proyecto avanza con una cultura basada en la precisión y la ambición constante”.

