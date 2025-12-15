Franco Colapinto publicó dos libros autobiográficos, uno para adultos y uno iliustrado para niños: ¿cuánto salen?

El automovilista no deja público sin atender. Ideales para el arbolito.

Franco Colapinto, piloto de Alpine. Foto: X @AlpineF1Team

No se puede negar que, desde que Franco Colapinto mostró sus aspiraciones en la Fórmula 1, los argentinos nos sentimos transportados a las épocas en las que teníamos corredores en la categoría máxima del automovilismo mundial. A eso se sumó que el chico tiene un encanto innato, y que su historia de sacrificio y esfuerzo personal recuerda a la de Lionel Messi.

Al igual que el Capitán de la Selección Nacional de fútbol, el corredor de 22 años entrenó y entrena para desempeñarse en un circuito altamente profesionalizado y, si bien aún no logra descollar en las carreras, va haciendo su camino progresivo hacia la meta para recibir la bandera a cuadros que coronará su triunfo.

Franco Colapinto. Foto: REUTERS

Mientras tanto Franco Alejandro Colapinto logró, con ayuda de Bizarrap al principio, conseguir sponsors que lo ayudan a sostener esta carrera tan auspiciosa y que popularizan aún más su imagen entre los argentinos al ser el protagonista de sus campañas publicitarias, particularmente todas las que hizo con Mercado Libre. Pero ahora va por más y acaba de publicar dos libros de su autoría para la editorial Penguin Random House. Se trata de dos versiones de su autobiografía.

Para el arbolitos: cuánto salen los libros de Colapinto

“Soy Franco” es para adultos y allí cuenta situaciones desconocidas de su vida. También relata cómo batalla codo a codo con los grandes de la F1, revelando cómo se sostiene en lo más alto que puede llegar un piloto. ¿Qué fuerza atraviesa a quien decide avanzar, entrenarse, resistir, perder (y a veces ganar), cuando las dificultades y el desaliento aparecen en el camino? En el texto Franco dice quién es y cómo se vive cuando una pasión irrenunciable llama a tu puerta. Una historia de pasión, esfuerzo y fe, que muestra que los sueños se alcanzan con trabajo, coraje y humildad.

Colapinto autor de libros. Foto: Random House Mondadori

Por su parte “Nací para correr”, la biografía ilustrada dirigida a niños desde los 7 años, cuenta la historia del piloto de Alpine en primera persona, revelando la fascinación que siempre sintió por los motores, su experiencia en las competencias de karting y los desafíos que tuvo que enfrentar para crecer como piloto hasta lograr su objetivo más grande: correr en la máxima categoría del automovilismo. Con dibujos coloridos, este libro intenta demostrar que ningún sueño es demasiado grande.

Colapinto autor de libros. Foto: Random House Mondadori

Los dos libros tienen en común lo inspiracional y lo aspiracional, la motivación a seguir creyendo en los sueños, poniendo empeño y esfuerzo para llegar a donde se quiere. Al mismo tiempo, son él, un chico joven, carismático, que tiene humor, picardía, que atrae e hipnotiza. Y cuentan su historia: desde que era chico y corría en karting, admirando a Fangio, a Senna, hasta llegar a lo más alto del automovilismo.

Sin dudas son dos regalos para tener en cuenta para las fiestas, ya que el primero tiene un precio de $ 22.999 y el infantil sale $ 19.999. Se venden en las principales librerías y también on line en la web de la editorial.