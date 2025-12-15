Franco Colapinto publicó dos libros autobiográficos, uno para adultos y uno iliustrado para niños: ¿cuánto salen?
El automovilista no deja público sin atender. Ideales para el arbolito.
No se puede negar que, desde que Franco Colapinto mostró sus aspiraciones en la Fórmula 1, los argentinos nos sentimos transportados a las épocas en las que teníamos corredores en la categoría máxima del automovilismo mundial. A eso se sumó que el chico tiene un encanto innato, y que su historia de sacrificio y esfuerzo personal recuerda a la de Lionel Messi.
Al igual que el Capitán de la Selección Nacional de fútbol, el corredor de 22 años entrenó y entrena para desempeñarse en un circuito altamente profesionalizado y, si bien aún no logra descollar en las carreras, va haciendo su camino progresivo hacia la meta para recibir la bandera a cuadros que coronará su triunfo.
Mientras tanto Franco Alejandro Colapinto logró, con ayuda de Bizarrap al principio, conseguir sponsors que lo ayudan a sostener esta carrera tan auspiciosa y que popularizan aún más su imagen entre los argentinos al ser el protagonista de sus campañas publicitarias, particularmente todas las que hizo con Mercado Libre. Pero ahora va por más y acaba de publicar dos libros de su autoría para la editorial Penguin Random House. Se trata de dos versiones de su autobiografía.
Para el arbolitos: cuánto salen los libros de Colapinto
“Soy Franco” es para adultos y allí cuenta situaciones desconocidas de su vida. También relata cómo batalla codo a codo con los grandes de la F1, revelando cómo se sostiene en lo más alto que puede llegar un piloto. ¿Qué fuerza atraviesa a quien decide avanzar, entrenarse, resistir, perder (y a veces ganar), cuando las dificultades y el desaliento aparecen en el camino? En el texto Franco dice quién es y cómo se vive cuando una pasión irrenunciable llama a tu puerta. Una historia de pasión, esfuerzo y fe, que muestra que los sueños se alcanzan con trabajo, coraje y humildad.
Por su parte “Nací para correr”, la biografía ilustrada dirigida a niños desde los 7 años, cuenta la historia del piloto de Alpine en primera persona, revelando la fascinación que siempre sintió por los motores, su experiencia en las competencias de karting y los desafíos que tuvo que enfrentar para crecer como piloto hasta lograr su objetivo más grande: correr en la máxima categoría del automovilismo. Con dibujos coloridos, este libro intenta demostrar que ningún sueño es demasiado grande.
Los dos libros tienen en común lo inspiracional y lo aspiracional, la motivación a seguir creyendo en los sueños, poniendo empeño y esfuerzo para llegar a donde se quiere. Al mismo tiempo, son él, un chico joven, carismático, que tiene humor, picardía, que atrae e hipnotiza. Y cuentan su historia: desde que era chico y corría en karting, admirando a Fangio, a Senna, hasta llegar a lo más alto del automovilismo.
Sin dudas son dos regalos para tener en cuenta para las fiestas, ya que el primero tiene un precio de $ 22.999 y el infantil sale $ 19.999. Se venden en las principales librerías y también on line en la web de la editorial.