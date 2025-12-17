Conmoción en Ecuador: asesinaron a Mario Pineida, futbolista del Barcelona de Guayaquil

El jugador de 33 años fue atacado por sicarios en Samanes. El país liderado por Daniel Noboa sufre una ola de violencia sin precedentes con un promedio de un asesinato por hora.

Mario Pineida en el Barcelona de Ecuador. Foto: X

Mario Pineida, futbolista del Barcelona ecuatoriano, fue asesinado en un ataque de sicarios en el norte de Guayaquil, la ciudad más violenta de Ecuador.

“Barcelona Sporting Club informa, con profundo pesar, que ha sido notificado de manera oficial sobre el fallecimiento de nuestro jugador Mario Pineida, hecho ocurrido tras un atentado en su contra”, señaló la institución en un comunicado.

El club señaló que la noticia los tiene “profundamente consternados” y que los “enluta como familia barcelonista”.

Además, indicó que en las próximas horas informarán sobre los actos que realizarán en su memoria. “Solicitamos a nuestros socios, hinchas y a la opinión pública elevar una oración por el descanso de su alma y por fortaleza para toda su familia en este momento de intenso dolor”, agregó Barcelona.

El hecho ocurrió en un local comercial de Samanes, en el norte de Guayaquil, hasta donde llegó la Policía para iniciar las investigaciones.

La violencia que se vive en Ecuador

Ecuador vive desde 2024 bajo un “conflicto armado interno” declarado por el presidente, Daniel Noboa, para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que el Gobierno atribuye la escalada de violencia que registra el país andino en los últimos años.

Violencia en Ecuador. Foto: Reuters.

Una situación que se ha recrudecido en 2025, al contabilizar un promedio de un asesinato por hora.