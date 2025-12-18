Imágenes impactantes: se conoció el video del crimen de Mario Pineida, jugador del Barcelona de Ecuador

Dos hombres se acercan al lugar donde se encontraba el futbolista y abren fuego. LAS IMÁGENES PUEDEN HERIR LA SENSIBILIDAD DEL LECTOR.

Momento del asesinato del futbolista del Barcelona de Ecuador, Mario Pineida. Foto: Captura de video.

Mario Pineida fue acribillado a balazos a plena luz del día en Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador y epicentro de una crisis de violencia sin precedentes.

En videos que circulan en redes sociales se observa cuando dos sujetos -uno con gorra y otro con casco- entran en el establecimiento en el que se encuentra Pineida. Uno de ellos dispara contra el jugador y el otro contra un mujer.

El momento en el que el asesinaron a Mario Pineida, futbolista del Barcelona de Ecuador. Video: EFE.

Al ver al sujeto que le apunta, Pineida alza las manos, pero el sicario igualmente le dispara en repetidas ocasiones.

Ante versiones que circulaban de que la mujer asesinada era pareja del futbolista, su esposa Ana Aguilar, emitió un comunicado desmintiéndolo y pidiendo respeto por su duelo, su integridad y la de sus tres hijos.

Mario Pineida en el Barcelona de Ecuador. Foto: X

El asesinato de Pineida es el más reciente de una serie de atentados contra jugadores en Ecuador, donde las bandas del crimen organizado también han expandido sus tentáculos hasta las apuestas deportivas.

Desde inicios de 2025 se han registrado al menos cinco asesinatos de futbolistas en Ecuador, pero este es el primero de un jugador de la Primera División ecuatoriana e integrante de uno de los clubes grandes del país.