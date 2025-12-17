Venta de entradas para el Mundial 2026: el precio de los nuevos tickets low cost que anunció FIFA

La entidad deportiva abrió una nueva categoría en el proceso de venta, con el objetivo de “premiar” a los hinchas considerados como fieles.

Trionda, la pelota oficial del Mundial 2026. Foto: REUTERS

El Mundial 2026 se acerca y ya se conocen los grupos, por lo que muchos hinchas comenzaron a especular con viajar a ver a sus países. En este marco, la venta de entradas del certamen que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá atraviesa un momento fundamental y desde la organización ofrecen tickets muy económicos.

Entradas económicas para el Mundial 2026

Durante este martes, FIFA anunció que se abrió una nueva categoría en la venta de entradas: tickets a solo 60 dólares por cada partido.

Copa del Mundo, Mundial FIFA. Foto: REUTERS

Esta novedad aparece como una respuesta por parte de la entidad deportiva tras los cuestionamientos masivos por los altos costos para ver los partidos.

Los detalles de las entradas económicas para el Mundial 2026

Esta nueva categoría fue llamada Supporter Entry, que ofrece una serie de entradas a 60 dólares para los 104 partidos del certamen, donde está incluida la final.

Cabe mencionar que la organización Football Supporters Europe (FSE) denunció los “precios astronómicos” que había colocado FIFA para los tickets.

Hinchada de la Selección Argentina en el Mundial 2018. Foto: Reuters.

Incluso realizaron un relevamiento que arrojó que estar presente en todos los partidos de un equipo hasta la final costaría 6900 dólares, casi el quíntuple de lo que costaba en Qatar 2022.

Más allá de los precios, el interés por el Mundial 2026 no merma. Desde FIFA indicaron que hubo 20 millones de solicitudes de entradas en la instancia de venta por sorteo, que tuvo su inicio en los primeros días de diciembre.

La entidad que preside Gianni Infantino solicitará a cada federación que entreguen estas entradas para aquellos hinchas que sean considerados fieles. Una vez que sean eliminados, los compradores no pagarán el servicio administrativo por el reembolso.

Grupos del Mundial 2026. Foto: EFE

La primera ronda del sorteo de las entradas tendrá lugar el próximo 13 de enero, a menos de seis meses de que comience este esperado evento.

Mundial 2026: cuándo juega Argentina por el Grupo J contra Argelia, Austria y Jordania

El Grupo J disputará sus partidos en las sedes de Kansas City y Dallas y San Francisco (Estados Unidos). La “Albiceleste” jugará solo en estas dos primeras y los encuentros serán el 16, 22 y 27 de junio.