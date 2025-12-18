Conmebol confirmó día, hora y estadio de la Finalíssima entre Argentina y España
Los equipos se enfrentarán en Doha, Qatar, en la previa al Mundial de la FIFA.
La Finalísima que enfrentará a España, como campeona de Europa, y a Argentina, como campeona de América, se jugará finalmente el 27 de marzo en el estadio Lusail de Catar, que acogió la final del último Mundial 2022.
La CONMEBOL y la UEFA, junto a la Federación Española de Fútbol (RFEF) y la Asociación Argentina (AFA), confirmaron este jueves la sede y la fecha del encuentro, que empezará a las 21.00 horas locales (19.00h CET/18.00h GMT). En horario argentino, será a las 15, mientras que en España, serán las 19.
En desarrollo...
