Conmebol confirmó día, hora y estadio de la Finalíssima entre Argentina y España

Los equipos se enfrentarán en Doha, Qatar, en la previa al Mundial de la FIFA.

Lionel Messi, Selección Argentina. Foto: REUTERS

La Finalísima que enfrentará a España, como campeona de Europa, y a Argentina, como campeona de América, se jugará finalmente el 27 de marzo en el estadio Lusail de Catar, que acogió la final del último Mundial 2022.

El trofeo que levantará el campeón de la Finalissima. Foto: NA

La CONMEBOL y la UEFA, junto a la Federación Española de Fútbol (RFEF) y la Asociación Argentina (AFA), confirmaron este jueves la sede y la fecha del encuentro, que empezará a las 21.00 horas locales (19.00h CET/18.00h GMT). En horario argentino, será a las 15, mientras que en España, serán las 19.

En desarrollo...