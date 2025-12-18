La Selección Argentina recordó el título en Qatar 2022 con un emotivo spot y un deseo para el Mundial 2026: “Volvamos unidos”

El emotivo video también contó con imágenes de las conquistas de 1978 y 1986. En 2022, la Argentina salió campeona en el Mundial de Qatar.

Selección Argentina, Qatar 2022. Foto: REUTERS

El 18 de diciembre de 2022 la Selección Argentina de fútbol consiguió su tercera estrella en la Copa del Mundo en Qatar. Al cumplirse tres años de la victoria por penales, compartieron un emotivo spot, que trajo grandes recuerdos a los hinchas y a los millones de argentinos que esa tarde salieron a festejar en cada ciudad.

“Brindemos con nuestras copas más lindas. ¡Feliz aniversario! Volvamos unidos a Estados Unidos”, fue el mensaje compartido por la Selección Argentina a través de un posteo en sus redes sociales de cara al Mundial 2026.

El spot de la Selección argentina por los tres años del título en el Mundial 2022. Fuente: Instagram

En el video se exponen las tres Copas del Mundo que conquistó la Argentina (como local en Argentina 1978, en México 1986 y en Qatar 2022) y con varias imágenes de cada título obtenido.

Festejos por Argentina campeón del mundo en Qatar 2022. Foto: REUTERS.

Cuándo y dónde jugará la Selección Argentina en el Mundial 2026

El Grupo J disputará sus partidos en las sedes de Kansas City y Dallas y San Francisco (Estados Unidos). La “Albiceleste” jugará solo en estas dos primeras y los encuentros serán el 16, 22 y 27 de junio.

De esta manera, el fixture de la Selección Argentina será:

Fecha 1 : Argentina vs. Argelia en Kansas City - martes 16 de junio a las 23 (hora argentina)

Fecha 2 : Argentina vs. Austria en Dallas - lunes 22 de junio a las 15 (hora argentina)

Fechas 3: Argentina vs. Jordania en Dallas - sábado 27 de junio a las 00.00 (hora argentina)

Las sedes de Argentina en el Mundial 2026

Kansas City

El debut de la “Albiceleste” en el Mundial 2026 será en Kansas City ante Argelia. De gran tradición deportiva, la ciudad cuenta con 3 importantes equipos deportivos profesionales: Kansas City Chiefs (fútbol americano-NFL), Kansas City Royals (béisbol-MLB) y Sporting Kansas City (fútbol-MLS).

Kansas es sede del Arrowhead Stadium, uno de los estadios más ruidosos del mundo y casa de los Chiefs, con una capacidad para 76.416 espectadores.

Dallas

Argentina cerrará su participación en el Grupo J ante Jordania en Dallas. La ciudad del estado de Texas busca posicionarse como una de las cunas del turismo estadounidense y no cabe duda de que buscará sacarle provecho a la oleada de argentinos.

AT&T Stadium de Dallas. Foto: AT&T Stadium

Se trata de una de las seis ciudades en los Estados Unidos que tiene al menos un equipo en las ligas más importante del deporte profesional:

Dallas Cowboys (fútbol americano-NFL)

Estrellas de Dallas (hockey sobre hielo-NHL)

Dallas Mavericks (básket-NABA)

Texas Rangers (béisbol-GLB)

FC Dallas (fútbol-MLS)

Dallas Jackals Rugby (rugby-MLR)

La ciudad alberga el AT&T Stadium, con una capacidad para 80.000 asistentes. También fue sede en la Copa América 2024.