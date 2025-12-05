Cuándo y dónde jugará la Selección Argentina en el Mundial 2026: sedes, días y rivales del Grupo J

La Copa del Mundo a disputarse en Canadá, México y Estados Unidos ya tiene sus grupos confirmados y los de Lionel Scaloni ya piensan en sus rivales. Del debut contra Argelia al posible cruce con España o Uruguay.

Sorteo del Mundial 2026. Foto: REUTERS

Este viernes 5 de diciembre se llevó a cabo el sorteo del Mundial 2026. La ceremonia celebrada en el Centro Kennedy de Washington determinó que la Selección Argentina compartirá el Grupo J con Austria, Argelia y Jordania.

Si bien el fixture completo se dará a conocer el sábado 6, ya se puede especular con las los posibles cruces que los de Lionel Scaloni se deberán enfrentar en caso de avanzar a los 16vos. de final.

Grupos Mundial 2026 Foto: Ariel Bolognini/Canal 26

Cuándo juega Argentina contra Argelia, Austria y Jordania

El Grupo J disputará sus partidos en las sedes de Kansas City, Dallas y San Francisco (Estados Unidos). Si bien la FIFA anunciará el calendario definitivo y el orden de los partidos, horarios y estadios este sábado, el primer boceto indicaba que los encuentros serían el 16, 22 y 27 de junio.

De esta manera, el fixture de la Selección Argentina será:

Fecha 1 : Argentina vs. Argelia en Kansas City

Fecha 2 : Argentina vs. Austria en San Francisco

Fechas 3: Argentina vs. Jordania en Dallas

Las sedes de Argentina en el Mundial 2026

Kansas City

El debut de la “Albiceleste” en el Mundial 2026 será en Kansas City ante Argelia. De gran tradición deportiva, la ciudad cuenta con 3 importantes equipos deportivos profesionales: Kansas City Chiefs (fútbol americano-NFL), Kansas City Royals (béisbol-MLB) y Sporting Kansas City (fútbol-MLS).

Kansas es sede del Arrowhead Stadium, uno de los estadios más ruidosos del mundo y casa de los Chiefs, con una capacidad para 76.416 espectadores.

Arrowhead Stadium de Kansas. Foto: Wikipedia

San Francisco

La ciudad californiana será testigo del partido entre Argentina y Austria, por la fecha 2 del Grupo J. Este ícono de la Costa Oeste ocupa la cuarta posición de ciudad más poblada de California y la 13° de Estados Unidos.

En cuanto a lo deportivo, los San Francisco 49ers de la NFL son la franquicia profesional histórica de la ciudad. Con capacidad para 72.864 espectadores, el Levi’s Stadium fue parte de la Copa América 2024 y sería la sede del segundo partido de la “Albiceleste”.

Levi's Stadium de San Francisco. Foto: copaamerica.com

Dallas

Argentina cerrará su participación en el Grupo J ante Jordania en Dallas. La ciudad del estado de Texas busca posicionarse como una de las cunas del turismo estadounidense y no cabe duda que buscará sacarle provecho a la oleada de argentinos.

Se trata de una de las seis ciudades en los Estados Unidos que tiene al menos un equipo en las ligas más importante del deporte profesional:

Dallas Cowboys (fútbol americano-NFL)

Estrellas de Dallas (hockey sobre hielo-NHL)

Dallas Mavericks (básket-NABA)

Texas Rangers (béisbol-GLB)

FC Dallas (fútbol-MLS)

Dallas Jackals Rugby (rugby-MLR)

La ciudad alberga el AT&T Stadium, con una capacidad para 80.000 asistentes. También fue sede en la Copa América 2024.

AT&T Stadium de Dallas. Foto: AT&T Stadium

Contra quién jugaría Argentina en 16vos de final

En caso de que la Selección obtenga la primera posición del Grupo J, enfrentará al segundo de la zona H, integrada por España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay. Si termina segunda, lo hará contra el primero de ese mismo grupo.

De esta manera, en 16vos. de final podría darse un clásico con la “Celeste” o un nuevo encuentro ante los españoles, contra quienes Argentina definirá la Finalissima meses antes del Mundial 2026.