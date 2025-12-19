Mercado de pases del fútbol argentino: los jugadores más codiciados y caros del fútbol argentino

Dentro de la prestigiosa nómina se puede observar el valor por los futbolistas jóvenes argentinos, muy codiciados en el exterior, ya que nueve de los diez mencionados se encuentran por debajo de los 25 años de edad, a excepción de Santiago Sosa.

Exequiel Zeballos. Foto: EFE

Copa Libertadores, Racing vs. Vélez. Foto: REUTERS

El mercado de pases es uno de los eventos que más expectativas genera al comienzo de cada temporada y tras la finalización del Torneo Clausura, los valores de varios jugadores del fútbol argentino sufrieron modificaciones.

Según información, basada en la prestigiosa página Transfermarkt, sitio web que brinda datos acerca de las distintas ventanas de transferencia en todo el mundo, entre otros aspectos, presentó el nuevo top 10 de futbolistas con el precio más elevado dentro de la Liga Profesional.

Con la última actualización, el primer puesto quedó compartido entre tres jugadores que rondarían los 10 millones de dólares: Juan Nardoni, mediocampista de 23 años de Racing, Kevin Lomónaco, defensor central de Independiente, y Maher Carrizo, joven delantero de Vélez.

La promesa del ‘Fórtin’ se transformó en uno de los futbolistas más pretendidos del campeonato, mientras que el volante de la ‘Academia’ se convirtió en una pieza clave en el centro del campo del esquema de Gustavo Costas. En tanto, el zaguero de 23 años del ‘Rojo’ logró recuperar su nivel y se consolidó como uno de los mejores en su puesto.

La cuarta y quinta plaza (correspondiente al segundo valor más alto) quedó ocupada por Cristian Medina, jugador de Estudiantes de La Plata, y Santiago Sosa, mediocampista y capitán de Racing en 2025. Ambos fueron valuados en 9 millones de la divisa estadounidense y protagonizaron una considerable subida en el precio.

Por su parte, Felipe Loyola, centrocampista chileno de Independiente, no tuvo un buen segundo semestre tras un gran Torneo Apertura, pero consiguió permanecer dentro de los diez primeros puestos, más precisamente en el sexto con un valor de USD 8 millones.

Apenas por debajo aparece Alan Lescano, volante creativo de Argentinos Juniors, clave en el once del entrenador Nicolás Diez y esencial en la elaboración del juego del ‘Bicho’. En caso de que algún equipo quiera hacerse con sus servicios, deberá desembolsar aproximadamente 7,5 millones de dólares.

Por último, el octavo, noveno y décimo lugar quedó igualado en 7 millones de la moneda norteamericana. Exequiel Zeballos, extremo de Boca con gran desempeño en el Torneo Clausura, Kevin Castaño, pivote de River, y Lautaro Rivero, marcador central del ‘Millonario’, completan el top 10 del ranking.

El top 10 de futbolistas de mayor valor de la Liga Profesional