“Tiene la cabeza para jugar en Boca”: un ex técnico llenó de elogios a Marino Hinestroza

El delantero colombiano, que sería el primer refuerzo xeneize para la temporada 2026, acaba de salir campeón de la Copa Colombia con Atlético Nacional. Había sido pedido por Russo y llega para sumar jerarquía a la delantera boquense.

Marino Hinestroza Foto: NA

Javier Gandolfi, quien dirigió a Marino Hinestroza en Atlético Nacional, destacó las condiciones del delantero colombiano que tiene grandes chances de convertirse en el primer refuerzo de Boca de cara a la temporada 2026.

El técnico argentino, que estuvo al frente del conjunto colombiano entre enero y septiembre de este año, lo definió como “un jugador que en el fútbol mundial se perdió”.

“A Hinestroza no lo conocía y me lo nombraban mucho. Cuando tuve la primera impresión les dije a mi cuerpo técnico: ‘Va a tener un futuro cercano de selección’”, afirmó en declaraciones para Radio Continental.

Marino Hinestroza. Foto: Atlético Nacional

“Es totalmente desequilibrante y en el uno contra uno van a ver que tiene mucho más acierto que derrota. Tiene la cabeza para jugar en Boca. Tiene muchísimas herramientas para aportarle a la institución”, sostuvo.

El entrenador también profundizó en las características futbolísticas del atacante, destacando rasgos que considera cada vez menos frecuentes: “Es muy rápido y tiene mucho desequilibrio. Tiene la picardía y el potrero que hoy se perdió. Tiene gol, es atrevido y está preparado de la cabeza”, explicó.

Además, Gandolfi valoró la evolución que tuvo Hinestroza en los últimos años: “Puede jugar en ambas bandas. Entendió que en el fútbol hay dos facetas y sabe tanto atacar como defender. Se convirtió en un jugador más completo”, analizó.

Marino Hinestroza suena en Boca. Foto: Instagram @maarii_angulo

Por último, el técnico se mostró convencido de que el delantero se adaptará sin inconvenientes a la exigencia del fútbol argentino: “No le va a pesar la camiseta. Atlético Nacional tiene 16 millones de hinchas, es muy parecido a lo que es Boca en Argentina”, cerró.