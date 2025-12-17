Boca pone primera en el mercado de pases: podría cerrar la llegada de Marino Hinestroza antes de fin de año

El extremo colombiano de 23 años es del gusto de la dirigencia “xeneize”, que ya lo buscó en la anterior ventana de transferencias. De cuánto es su valor.

Marino Hinestroza. Foto: Atlético Nacional

Boca puso primera en el mercado de pases y el primer refuerzo estaría al caer. Según las últimas informaciones, la dirigencia del “Xeneize” avanza en las negociaciones con Atlético Nacional para cerrar la llegada de Marino Hinestroza.

Los trascendidos marcan que ambas instituciones se pusieron de acuerdo en el marco económico y todo está dado para que el extremo colombiano de 23 años vista la camiseta azul y oro la próxima temporada.

Marino Hinestroza suena en Boca. Foto: Instagram @maarii_angulo

A falta de confirmación oficial, es de público conocimiento que el conjunto verde tasó a Hinestroza en ocho millones de dólares, aunque desde Boca esperan poder arreglar su llegada por un monto menor.

Cabe recordar que el joven extremo sonó en anteriores mercados de pases del “Xeneize”, por lo que las dirigencias de ambos clubes ya conocen sus pretenciones.

Quién es Marino Hinestroza

Nacido el 8 de julio de 2002 en Santiago de Cali, Hinestroza inició su carrera en Orsomarso SC. En 2019 se mudó al América de Cali, que lo prestó al Palmeiras.

En 2022 pasó al Pachuca de México y luego pasó a Columbus Crew de la MLS, para después volver al fútbol colombiano.

El delantero de 23 años lleva 82 partidos jugados en Atlético Nacional, donde acumula 11 tantos y 14 asistencias.

Hace poco, Hinestroza mostró su por Boca, afirmando que “es un grande de Argentina, del continente, es un equipo muy grande, muy interesante. Esperemos que sea lo que Dios quiera”.