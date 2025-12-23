Sorpresa en AFA: una pieza fundamental de la Selección argentina deja su cargo tras 6 años

Un cambio de vida y una salida imprevista sacudieron la estructura de la Selección. Conocé todos los detalles en la nota.

Bernardo Romeo, Diego Placente y Pablo Aimar. Foto: @Argentina

En una decisión que tomó por sorpresa a la AFA, se cnoció que Bernardo Romeo dejará su cargo como coordinador general de las selecciones juveniles tras seis años de gestión.

Si bien el puesto de Romeo no estaba vinculado de manera directa al funcionamiento diario del seleccionado mayor, su rol fue estratégico dentro de la estructura de largo plazo del fútbol argentino.

Claudio "Chiqui" Tapia y Bernardo Romeo. Foto: @Argentina

Romeo había asumido como coordinador general en enero de 2020 y se convirtió en una figura clave en la reorganización del área juvenil, ya que bajo su órbita quedaron las categorías Sub 15, Sub 17, Sub 20 y Sub 23, además de ejercer un nexo permanente con el cuerpo técnico de la Selección Mayor que encabeza Lionel Scaloni, y su tarea apuntó a unificar criterios de trabajo, metodología y valores entre todas las divisiones nacionales.

Uno de los principales hitos de su gestión fue la consolidación del Departamento de Scouting, impulsado junto a Juan Tassi en Europa, lo que le permitió ampliar el radar de futbolistas argentinos en el exterior y sumar a jugadores con doble nacionalidad que hoy forman parte del proyecto de selecciones, como Alejandro Garnacho y Nicolás Paz.

Nico Paz en la Selección Argentina. Foto: Instagram @nicopaz1o.

La salida responde a una decisión personal y a la posibilidad de continuar su carrera profesional en el exterior, donde asumiría un rol similar en un club o estructura deportiva, con versiones que lo vinculan al fútbol de Estados Unidos.

Desde la AFA aún no oficializaron su partida ni definieron quién ocupará el cargo vacante, y por el momento no hay candidatos confirmados.