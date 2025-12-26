Sin Mundial y sin fútbol: la curiosa decisión que tomó Chile pese a no haber clasificado a la Copa del Mundo

La ANFP anunció el cronograma para la temporada 2026 con un inesperado detalle. Conocelo en la nota.

Chile vs Uruguay, Eliminatorias, Vidal, EFE

Chile anunció el calendario de la temporada 2026 y anunció una pausa durante el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá pese a que la Roja no logró la clasificación en las Eliminatorias Sudamericanas.

La ANFP anunció que el torneo se jugará de enero a diciembre pero el cronograma presenta una particularidad: habrá cuatro meses con apenas una fecha oficial (enero, junio, julio y diciembre) y dos de ellos estarán directamente vinculados al desarrollo del Mundial.

La Selección de Chile quedó eliminada

De este modo, la liga local reducirá su actividad durante el período mundialista, una decisión poco habitual para un país que no tendrá representación en el torneo.

La medida permitirá que futbolistas, cuerpos técnicos e hinchas sigan el Mundial sin la presión del calendario doméstico.

Arturo Vidal, Selección de Chile. Foto: EFE.

La pausa, de todos modos, no será absoluta. Durante esas semanas está previsto que algunos clubes deban cumplir compromisos correspondientes a la Copa de Chile o a la Copa de la Liga, por lo que la actividad no se detendrá por completo.