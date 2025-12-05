Se sortean los grupos del Mundial 2026: cómo quedaron los bombos y los posibles rivales de la Selección Argentina

La “Albiceleste” será cabeza de serie, por lo que forma parte del pote número 1. Cuándo podría cruzarse con España, con quien definirá la Finalissima.

Mundial Qatar 2022, sorteo

Este viernes 5 de diciembre se lleva a cabo el esperado sorteo del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá 2026. Desde las 14, horario de Argentina, el evento realizado en Washington D. C. definirá los 12 grupos del certamen organizado por FIFA.

La Selección Argentina será cabeza de serie, por lo que forma parte del pote número 1, el cual está compuesto por los países anfitriones y España, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Sorteo del Mundial. Foto: REUTERS

Los bombos para el Mundial 2026

Bombo 1 : Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Bombo 2 : Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

Bombo 3 : Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica.

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, clasificados A, B, C y D de las eliminatorias europeas, clasificados 1 y 2 del Repechaje.

Cómo será el sorteo del Mundial 2026

El ente madre del fútbol indicó que ningún grupo contará con más de un país por confederación, a excepción de UEFA, que cuenta con 16 plazas. En cuanto al Repechaje, aclaró: “Esta limitación también se aplicará a los tres equipos de cada cuadro que compitan por las dos plazas del bombo 4”.

España y Argentina, selecciones que ocupan los puestos 1 y 2 del ranking FIFA, estarán en cuadros opuestos para “garantizar un equilibrio competitivo”. De esta manera, quienes meses antes definan la Finalissima no se cruzarían hasta una eventual final. Lo mismo ocurrirá con la tercera y cuarta, Francia e Inglaterra.

La Selección Argentina en Qatar. Foto: NA. Foto: NA

En el sorteo, los anfitriones contarán con pelotas de distintos colores: México con posición A1, verde; Estados Unidos con posición D1, azul; y Canadá con posición B1, rojo.

“Las otras nueve selecciones del bombo 1 se identificarán mediante nueve bolas del mismo color y se asignarán automáticamente a la posición del grupo en el que resulten encuadradas”, señaló la FIFA.

Gianni Infantino en el sorteo del Mundial de Qatar 2022, AGENCIA EFE

En tanto, el sábado 6 de diciembre tendrá lugar una última actualización del calendario para definir los cruces. La misma incluirá las sedes y los horarios de cada encuentro.

“El proceso de asignación de partidos posterior al sorteo tiene como objetivo garantizar las mejores condiciones para todas las selecciones y, en la medida de lo posible, facilitar que los aficionados de todo el mundo puedan ver en directo los encuentros de sus equipos en las diferentes zonas horarias”, concluyó la FIFA.