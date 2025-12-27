No está Boca: así quedó el ranking sudamericano de IFFHS con tres equipos argentinos

La prestigiosa organización publicó el listado de los mejores equipos de Conmebol, con la ausencia del Xeneize. Mirá todo, en la nota.

Boca Juniors vs Unión Foto: NA

El ranking de IFFHS destaca lo mejor del año del fútbol. En este 2025, dio detalles de los jugadores que brillaron, así como también los equipos. Dentro de Sudamérica, hicieron su apartado de los mejores diez, con la presencia de tres representantes de Argentina.

Entre los mejores diez, Argentina tiene a River, Lanús y Racing como representante, mientras que Boca e Independiente sorprendieron por quedar afuera.

River vs Racing Foto: NA

Por un lado, el Xeneize no logró ingresar a la fase de grupos de la Copa Libertadores, además de que no logró ser campeón de ningún título en el marco local. Algo similar ocurrió con Independiente de Avellaneda, que fue eliminado en cuartos de final de la Copa Sudamericana, en el marco de un escándalo violento con la U de Chile.

La buena noticia para Argentina tiene que ver con la presencia de tres equipos.

Racing quedó quinto en el ranking, gracias a su buen desempeño en Copa Libertadores, donde llegó a la semifinal. Además, logró estar en la final del Torneo Clausura 2025.

Racing vs Flamengo, Copa Libertadores 2025.

River, por su parte, se ubicó noveno tras un fallido año sin títulos y terminar su recorrido en Copa Libertadores en los cuartos de final.

Por último, Lanús fue ubicado décimo, gracias a su título en la Copa Sudamericana 2025.

Lanús campeón Foto: Reuters

Está claro que el protagonismo en el ranking sudamericano de la IFFHS está encabezado por equipos de Brasil. Flamengo, Palmeiras, Fluminense y Botafogo, son los líderes, tras un gran desempeño tanto en el ámbito nacional como internacional.

Otros países que aparecen son Colombia con Atlético Nacional y Ecuador con Liga de Quito, en el 6° y 7°, respectivamente.

Cómo quedó el top 10 del ranking de Sudamérica de IFFHS