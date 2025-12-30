Una de las joyas de River no firmó su primer contrato y se va a Europa por la patria potestad: el cruce entre la familia y el club

Se trata de Luca Scarlato, de 16 años. La madre apuntó contra el Millonario, pero el coordinador de Inferiores salió al cruce.

Luca Scarlato, juvenil de River. Foto: NA

Luca Scarlato, una de las joyas de las Divisiones Inferiores de River, deja el club antes de firmar su primer contrato profesional y se va a Europa por medio de la patria potestad.

El mediocampista ofensivo de 16 años, campeón con la Selección argentina Sub 16 en Chile, dejará el club sin dejar resarcimiento económico.

El ida y vuelta entre la familia y el club

Ante esto, la madre del futbolista, Lorena Cuervo, afirmó que la decisión no tuvo que ver con el dinero sino con la falta de un proyecto claro para su hijo.

Luca Scarlato, juvenil de River. Foto: X

“Detrás de cada chico hay una familia, sueños y sacrificios de muchos años. Duele todo lo que se está publicando. No somos una familia millonaria, somos laburadores y nos movemos por el sueño de nuestro hijo y no por la plata”, afirmó en declaraciones a DSports.

Además, remarcó el fuerte vínculo afectivo de Luca con el club: “Es fanático de River desde chiquito, su sueño siempre fue llegar a Primera y a la Selección”.

Cuervo también apuntó contra el manejo institucional y negó irregularidades con el representante del futbolista: “Siempre atacan al representante y a la familia. Martín Guastadisegno no tiene ningún interés económico, es como mi hermano y quiere a Luca como a un sobrino”.

Martín Guastadisegno Foto: X

Además, recordó situaciones de exposición mediática que afectaron al jugador: anuncios de contratos inexistentes, supuestos blindajes y versiones de transferencias que, según ella, nunca fueron reales.

Uno de los puntos más sensibles de su relato fue el aspecto médico: “Luca jugó casi dos meses con pubalgia y no lo cuidaron. No querían que se haga estudios porque lo necesitaban los sábados para jugar. Esa lesión se hizo casi crónica”, y aseguró que incluso hubo presiones para que firmara contrato bajo amenaza de no ser convocado a la Selección, algo que calificó como “muy estresante” para un chico de 16 años.

En medio de la polémica, el club salió a defender su accionar a través de Gabriel Rodríguez, coordinador general del fútbol formativo, quien desmintió con dureza a la familia del jugador y apuntó contra su agente, Martín Guastadisegno.

Gabriel Rodríguez, coordinador general de las Divisiones Inferiores de River. Foto: X

“Lo que dijo la madre de Scarlato es una infamia. Jamás Luca jugó lesionado. Yo consideré que el chico no tenía que viajar con nosotros el día de la operación del talón de Aquiles de la madre. Se lo ha tratado bien, era el capitán, nunca tuvimos que tomar ninguna decisión sobre él. Conmigo ha tenido más que mejor diálogo. Esto ha sido una infamia”, sostuvo.

Rodríguez también explicó que River había iniciado gestiones para asegurar la continuidad del juvenil con varios meses de anticipación: “Ya venía el club hablando desde marzo-abril. Aparecen este tipo de situaciones tremendamente desagradables que no tienen explicación válida. Desde marzo estaban en contacto para firmarlo. Inclusive Jorge Brito en persona se acercó y estuvo hablando con el nene. Él le decía que sí, pero la madre se encargaba. El nene quedó sujeto a lo que arreglan su madre y el representante”, afirmó.