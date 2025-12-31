La increíble historia del exfutbolista que le hizo un gol a Javier Milei: jugó en River y Boca, pero se retiró a los 25 años

Quien luego dedicó su vida profesional al periodismo, llegó a jugar un partido junto a Diego Armando Maradona en Napoli y a levantar trofeos en los dos clubes más importantes de Argentina.

Fabio Talarico debutó en River en 1987. Foto: X @FormacionesCarp

No son muchos los exfutbolistas que se retiraron tempranamente para llevar a cabo una profesión que los satisfaga más, pese a que el talento los acompañara. Uno de los pocos que tomaron esa decisión es Fabio Talarico, ex mediocampista ofensivo que cuenta con una de las historias de vida más extrañas jamás relatadas por un exdeportista.

Quien supo ser un enganche habilidoso, y fue campeón con la 9 en Boca Juniors y con la 10 en River Plate, decidió colgar los botines a la corta edad de 25 años para dedicarse al periodismo. Hoy en día maneja un emprendimiento gastronómico en la provincia de Córdoba.

Fabio Talarico le convirtió a San Lorenzo, Racing y Vélez con la camiseta de River. Foto: X @AdrianDalmasso

El retiro de Talarico sorprendió a propios y extraños, dado que parecía tener hilo en el carretel para seguir metiendo goles. Sin embargo, el ambiente del fútbol no era lo suyo, por lo que decidió abandonar las canchas para siempre.

La historia de Fabio Talarico

Aunque lo más destacado de su carrera fue haber vestido las camisetas de Boca y River, también cabe mencionar que jugó un partido junto a Diego Maradona en Napoli, enfrentó a la Juventus de Arrigo Sacchi y compartió vestuario con Zinedine Zidane en Cannes.

Por si fuera poco, cuando se destacaba en las inferiores millonarias, le marcó un gol a Javier Milei en Chacarita, con quién además compartió colegio, el Cardenal Copello.

El partido en el que Maradona y Talarico fueron los héroes

Previo a debutar en la Primera de River en 1987, Talarico tuvo un paso por el Viterbo, de Italia, que enfrentó a la Juventus de Michel Platini. Antes de regresar a su país, disputó un amistoso con Maradona en el Napoli ante los Foot-boys, organizado por Unicef en el estadio San Paolo. En esa jornada inolvidable para él, Pelusa hizo tres goles, uno metió Daniel Bertoni y el restante estuvo a cargo de Fabio Talarico.

A pesar de esa experiencia, decidió regresar a la Argentina para debutar en River, donde se consagró campeón en el torneo local 1990/91, y luego fue dirigido por César Luis Menotti. Después, tuvo diferencias con Daniel Passarella, lo que generó un quiebre en su carrera y posterior salida a Unión de Santa Fe en 1991. Más tarde llegó a Boca para dar la vuelta olímpica en el torneo local 1992, bajo el mando de Oscar Washington Tabárez.

Se retiró a los 25 años, cansado del ambiente del fútbol para dedicarse al periodismo deportivo y ser panelista de Chiche Gelblung y Mauro Viale.