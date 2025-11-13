La increíble historia del exfutbolista que fue tricampeón con River, perdió 7 departamentos y hoy es remisero en Córdoba

El hombre que fue elegido por Labruna para pasar al Millonario desde Talleres, en uno de los pases más importantes de los años 70, hoy maneja un remise en Colonia Caroya.

El River campeón de todo con Ángel Labruna. Foto: Archivo

Ser futbolista es el sueño de millones de niños en el mundo que desconocen lo corta que resulta la carrera y el enorme desafío que representa rearmar la vida tras el retiro. Incluso si el jugador fue muy exitoso, como el caso de Héctor Ártico, campeón con River Plate que hoy, a sus 74 años, trabaja como remisero para salir adelante.

El Gringo fue protagonista de las primeras ediciones de los torneos nacionales, vistiendo las camisetas de Talleres (1970) y Belgrano (1971), hasta ser partícipe de una verdadera revolución, que se dio en su regreso a la T, para el torneo de 1974. Allí fue dirigido por Ángel Labruna y la rompió. Tanto que, al año siguiente, el entrenador asumió en River Plate para tratar de cortar la sequía de 18 años sin títulos y se llevó consigo a Ártico.

Héctor Ártico, exfutbolista de River. Foto: Wikipedia.

Así fue como el defensor central llegó a River, donde consiguió el título del Metropolitano de 1975, algo muy especial en el corazón del hincha porque exorcizó los fantasmas de tantas frustraciones. Después ganó también el Nacional y más tarde el Metro ‘77.

Con ese historial, cualquiera podría suponer que su retiro sería tranquilo. Pero en realidad fue todo lo contrario.

La vida de Héctor Ártico tras su retiro del fútbol

Después del retiro, Ártico intentó mantenerse activo fuera del fútbol. Invirtió en negocios gastronómicos y en propiedades en Buenos Aires, pero una serie de problemas personales y la enfermedad de su padre lo golpearon fuerte. Poco a poco, perdió gran parte de su patrimonio y se vio obligado a reinventarse.

Hoy, lejos del brillo y la fama, Héctor Ártico trabaja como remisero, primero en Buenos Aires y luego en su Colonia Caroya natal. Sin ostentaciones, aunque con la misma dignidad de siempre, el exdefensor sostiene su vida con la humildad y disciplina que lo llevaron a consagrarse campeón con River y a destacarse en el fútbol argentino.