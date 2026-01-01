Enzo Fernández y Garnacho se quedaron sin técnico en Año Nuevo: Chelsea echó a Maresca

El conjunto Blue tomó la decisión en medio de la temporada. El entrenador italiano fue campeón de la Conference League y del Mundial de Clubes 2025.

Enzo Maresca y Enzo Fernández en Chelsea. Foto: REUTERS

Chelsea inició el 2026 con un bombazo: anunció la salida de Enzo Maresca, decisión que le puso fin a un ciclo marcado por los títulos de la Conference League y del Mundial de Clubes 2025.

“El Chelsea Football Club y el entrenador Enzo Maresca se han separado”, comunicó oficialmente la entidad de Stamford Bridge en las primeras horas del año.

En el mensaje final, la institución explicó los motivos de la decisión: “Con objetivos clave aún por jugar en cuatro competiciones, incluida la clasificación para la Liga de Campeones, Enzo y el Club creen que un cambio le da al equipo la mejor oportunidad de volver a encarrilar la temporada”.

El italiano había asumido en junio de 2024 y tenía contrato vigente hasta 2029, pero ambas partes resolvieron cerrar el vínculo.

Alejandro Garnacho, Chelsea. Foto: Instagram @chelseafc

En ese contexto, el plantel que integran Enzo Fernández y Alejandro Garnacho afrontará el tramo decisivo del calendario con un cuerpo técnico a confirmar.

El balance de Maresca en los Blues

Durante su gestión, Maresca llevó al Chelsea a conquistar dos trofeos: Conference League 2024/25 y el Mundial de Clubes de la FIFA 2025. Sin embargo, el rendimiento en la actual temporada fue perdiendo consistencia.

El Chelsea, campeón del Mundial de Clubes y dueño de una importante suma de dinero. Foto: REUTERS

En la Premier League, el equipo ganó apenas uno de sus últimos siete partidos y se ubica quinto, a 15 puntos del líder Arsenal.

En la Copa de la Liga está en semifinales, en la FA Cup alcanzó la tercera ronda y en la Champions League marcha decimotercero tras seis jornadas, a dos puntos de la clasificación directa a octavos de final.

Enzo Maresca. Foto: EFE

En total, Maresca dirigió 92 partidos oficiales al frente del Chelsea, con un balance de 55 victorias.