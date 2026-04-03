Matias Greisert
Por Matias Greisert
viernes, 3 de abril de 2026, 17:21
Enzo Fernández en Chelsea.
Enzo Fernández en Chelsea. Foto: REUTERS

En medio del conflicto con Enzo Fernández, que incluyó una suspensión de dos partidos tras sus dichos sobre la ciudad de Madrid, el Chelsea cerró la llegada para junio de un futbolista argentino con grandes chances de jugar el Mundial 2026 con la Selección.

Se trata de Valentín Barco, de gran presente en el Racing de Estrasburgo, el equipo revelación de Europa.

Valentín Barco.
Valentín Barco. Foto: REUTERS

El Colo dejó el puesto de lateral izquierdo con el que surgió en Boca para ocupar un puesto decisivo en la mitad de la cancha, por lo que muchos señalan que sería el reemplazante ideal de Enzo Fernández, quien dejaría a los Blues a mitad de año.

El conjunto londinense tiene un acuerdo total con el jugador y con el club francés, por lo que el futbolista se pondría la camiseta azul después de la Copa del Mundo.

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Valentín Barco.
Valentín Barco. Foto: REUTERS

Tras los últimos amistosos ante Zambia y Mauritania, el Colo sumó muchas chanches de estar en la convocatoria de Scaloni, por lo que vuelve a la Premier League en un gran momento de su carrera.

Por Matías Greisert

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