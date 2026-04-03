Enzo Fernández Foto: REUTERS

La interna del Chelsea volvió a quedar en el centro de la escena y esta vez el protagonista es Enzo Fernández, uno de los futbolistas argentinos más importantes del plantel. En las últimas horas, el entrenador del conjunto inglés, Liam Rosenior, confirmó una sanción disciplinaria que dejará al mediocampista fuera de competencia durante los próximos compromisos oficiales, una decisión que generó fuerte impacto tanto en Inglaterra como en Argentina.

Aunque en redes sociales y búsquedas iniciales surgió confusión con el nombre de Enzo Pérez, lo cierto es que el castigado es Enzo Fernández, ex River y Benfica, actualmente figura del Chelsea y habitual titular en la Selección Argentina.

La sanción confirmada: dos partidos oficiales

Según confirmó el propio Rosenior en conferencia de prensa, Enzo Fernández se perderá dos partidos oficiales como consecuencia de una sanción interna impuesta por el cuerpo técnico y la dirigencia del club.

Los encuentros en los que no estará disponible son:

Chelsea vs Port Vale , por los cuartos de final de la FA Cup

Chelsea vs Manchester City, por la Premier League

La decisión fue catalogada como disciplinaria y no responde a una lesión ni a una sanción reglamentaria.

Enzo Fernández, Chelsea vs Barcelona. Foto: REUTERS

¿Por qué fue sancionado Enzo Fernández?

El origen del castigo está vinculado a declaraciones públicas del futbolista durante el último parón internacional. En distintas entrevistas, Enzo Fernández dejó abierta la posibilidad de un cambio de aire a futuro y expresó su afinidad con la ciudad de Madrid, lo que fue interpretado por el club como un gesto inapropiado en un momento deportivo delicado.

El entrenador fue tajante al explicar la medida:

“Se cruzó una línea en términos de nuestra cultura y lo que queremos construir como equipo”, sostuvo Rosenior.

Desde el club aclararon que no se trata de una ruptura definitiva, sino de una sanción correctiva para marcar límites internos.

Un golpe deportivo para el Chelsea

La ausencia de Enzo Fernández no es menor. El argentino es uno de los jugadores con más minutos en la temporada y pieza clave en el mediocampo del equipo. Su baja llega en un contexto complejo, con el Chelsea eliminado de la Champions League y con la FA Cup como uno de los últimos objetivos importantes del calendario.

Ante Port Vale, el cuerpo técnico deberá rearmar la mitad de la cancha, mientras que el choque ante el Manchester City aparece como un desafío mayor sin uno de sus líderes futbolísticos.

Enzo Fernández, Aston Villa vs Chelsea. Foto: EFE/Tim Keeton

¿Cuándo vuelve Enzo Fernández?

Salvo que el club decida extender o reducir el castigo, Enzo Fernández quedará nuevamente disponible tras cumplir esos dos partidos, por lo que podría regresar inmediatamente en la jornada siguiente de la Premier League.

Desde el entorno del jugador transmiten calma y aseguran que el futbolista mantiene su compromiso profesional, a la espera de volver a sumar minutos y recuperar protagonismo.

La situación deja al descubierto un Chelsea convulsionado y abre interrogantes sobre el futuro del mediocampista argentino, cuyo nombre vuelve a sonar con fuerza en el mercado europeo.