Luis Advíncula rescinde su contrato y se va de Boca: tiene todo acordado para jugar en Alianza Lima

La pérdida de la titularidad ante Juan Barinaga y la reestructuración del plantel fueron factores determinantes para la salida del lateral peruano de 35 años.

Luis Advíncula se va de Boca. Foto: Instagram @luisadvincula17_

Mientras espera la llegada de refuerzos de cara a la Copa Libertadores, en las últimas horas se supo que Boca perdió a uno de sus referentes: Luis Advíncula arregló la recisión de su contrato y se marcha del club.

La pérdida de la titularidad ante Juan Barinaga y la reestructuración del plantel fueron factores determinantes para la salida del lateral peruano de 35 años, que ya tendría todo acordado con Alianza Lima, que jugará el Repechaje de la Libertadores.

Luis Advíncula; Boca. Foto: X @BocaJrsOficial

La dirigencia del “Xeneize” decidió no poner ningún tipo de oposición a la salida del “Rayo”, entendiendo que su ciclo en la institución ya está cumplido.

De esta manera, se espera que el movimiento se haga oficial en las últimas horas, así el jugador pueda viajar directamente a Uruguay para integrarse a la pretemporada del equipo peruano y ponerse a punto bajo las órdenes de Pablo Guede.

Los números de Luis Advíncula en Boca

Desde su llegada al “Xeneize” en 2021, Advíncula jugó 169 partidos, en los cuales marcó 6 goles y repartió 13 asistencias. Además, ganó 4 títulos: Copa Argentina 2021, Copa LPF 2022, Torneo LPF 2022 y Supercopa Argentina 2023.