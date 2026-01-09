Conmoción en el fútbol argentino: Mauricio Nievas, arquero de Deportivo Madryn, sufrió un paro cardiorrespiratorio

El hecho ocurrió durante uno de los entrenamientos de la pretemporada. Fue asistido en el instante y trasladado de urgencia a terapia intensiva.

Mauricio Nievas, arquero de Deportivo Madryn. Foto: Instagram

Un hecho generó conmoción en el mundo del fútbol argentino. Mauricio Nievas, uno de los arqueros de Deportivo Madryn del Primera Nacional, sufrió un paro cardiorrespiratorio en medio de una práctica de la pretemporada.

Así lo comunicó el club, que publicó un video en el que habló el médico de la institución para revelar lo ocurrido. El cuerpo médico de la institución llevó adelante maniobras de reanimación y utilizó un desfibrilador, que fueron claves para salvarle la vida al futbolista.

Mauricio Nievas, arquero de Deportivo Madryn. Foto: Instagram

El deportista pudo recuperar la conciencia y finalmente fue trasladado de urgencia al Hospital de la Ciudad.

Más allá de los estudios iniciales no mostraron anomalías, el arquero permanecerá internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Andrés Isola.

El comunicado de Deportivo Madryn tras el infarto que sufrió uno de sus arqueros

“En la práctica matutina de ayer, el arquero Mauricio Nievas sufrió un paro cardiorrespiratorio, asistido en forma inmediata por personal médico de la institución”, apunta el comunicado difundido durante la noche del jueves.

Y explicaron también desde Deportivo Madryn: “Dentro de nuestro predio y con la utilización del desfibrilador, el jugador retomó la conciencia y fue trasladado a la unidad de terapia intensiva del Hospital de la ciudad”.

El comunicado de Deportivo Madryn sobre Mauricio Nievas. Foto: Captura de pantalla

El doctor Marcelo Ballari, parte del cuerpo médico del club aurinegro, habló sobre el procedimiento llevado adelante, además de que recordó la importancia en cualquier ámbito de conocer técnicas para reanimar y tener equipos DEA en espacios deportivos.

“Aparte de lo que hacemos habitualmente con el cuerpo médico del plantel profesional, capacitamos a los deportistas, especialmente al plantel profesional, para que estén en condiciones de responder adecuadamente ante estas situaciones”, comentó.

Su relato incluyó la mención a un futbolista que tuvo un rol fundamental para salvar la vida de Mauricio Nievas.

“Uno de nuestros deportistas que está hace cuatro años en la institución y recibió las capacitaciones respondió de manera excelente al momento en que hubo que ayudar y asistir porque conocía cuál era el rol que le tocaba en un caso de estas características”, detalló el profesional de la salud.

Quién es Mauricio Nievas, el arquero de Puerto Madryn que sufrió un paro cardiorrespiratorio

El arquero tiene 27 años y es nacido en Córdoba. Llegó por primera vez a Deportivo Madryn en 2019, tras pasar por Aldosivi, y fue clave para el ascenso conseguido en 2021 a la Primera Nacional.

Mauricio Nievas, arquero de Deportivo Madryn, tuvo un paso por Germinal. Foto: Instagram

Finalmente, perdió lugar en el plantel y se marchó a préstamo a Germinal de Torneo Federal A. La cesión finalizó y había comenzado la pretemporada junto al plantel, aunque su paro cardiorrespiratorio generó mucha preocupación.