Selección Argentina, Copa América, NA

Este lunes, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que la TV Pública y Radio Nacional “transmitirán todos los partidos” de la Selección argentina en el Mundial México, Estados Unidos, Canadá 2026.

“La Televisión Pública y Radio Nacional transmitirán todos los partidos de la Selección argentina durante la Copa del Mundo 2026”, expresó en un mensaje que difundió en la red social X.

Asimismo, agregó: “Gracias a un acuerdo comercial, el costo de los derechos de transmisión no será afrontado con el dinero de los impuestos. Para todos, sin usar la plata de todos”.

El posteo de Manuel Adorni. Foto: X.

El Mundial se disputará del 11 de junio al 19 de julio y la Selección argentina, que irá a defender el título de campeón, comenzará su camino el martes 16 de junio a las 22 horas enfrentando a Argelia en el Kansas City Stadium.

En el segundo encuentro, el equipo dirigido por Lionel Scaloni jugará ante Austria el lunes 22 de junio a las 14 horas en el Dallas Stadium, mismo escenario donde se medirá frente a Jordania el sábado 27 de junio a las 23.

En tanto, el partido inaugural tendrá lugar el jueves 11 de junio a las 16 horas cuando México se enfrentará a Sudáfrica en el icónico estadio Azteca.

Aerolíneas Argentinas anunció vuelos especiales para el Mundial 2026

Aerolíneas Argentinas anunció su operación especial de vuelos con motivo del Mundial 2026, que incluirá salidas directas hacia Kansas y Dallas, así como la incorporación del vuelo directo entre Córdoba y Miami, con dos frecuencias semanales a partir de junio.

Según informaron fuentes de la compañía a la Agencia Noticias Argentinas, en el caso de los vuelos especiales a Estados Unidos, la programación prevista contempla el siguiente esquema:

Dos vuelos especiales a Kansas, con motivo del partido entre Argentina y Argelia, que se disputará el 16 de junio. La operación incluirá un vuelo con arribo el día previo al encuentro y otro con arribo el mismo día del partido.

Cuatro vuelos especiales a Dallas, vinculados a los partidos que disputará la Selección Argentina en esa ciudad: el encuentro frente a Austria, previsto para el 22 de junio, y el partido ante Jordania, que se jugará el 27 de junio.

Para cada uno de los encuentros, se dispondrá de dos vuelos: uno con arribo el día previo al partido y otro con arribo el mismo día.

Aerolíneas Argentinas. Foto: Aerolíneas Argentinas.

La compañía sumará además el vuelo directo entre Córdoba y Miami, que comenzará a operar desde el 5 de junio y permanecerá activo una vez finalizada la competencia mundialista como ruta regular.

Serán dos vuelos semanales, programados los viernes y domingo, operados con aviones Airbus A330, ampliando así las opciones de conectividad internacional desde el interior del país.

En cuanto a la programación regular entre Ezeiza y Miami, la compañía contará con 18 frecuencias semanales, con una oferta compuesta por hasta tres vuelos diarios, en modalidades diurna y nocturna.

Todos los vuelos de esta operación especial serán comercializados a través del sitio web de Aerolíneas Argentinas y mediante agencias de viajes.