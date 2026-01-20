Íker Zufiaurre Foto: @ÍkerZufiaurre

La complicada salud deportiva de Cavani, que sufre una lumbalgia desde fines del año pasado, sumado a pubalgia de Milton Giménez que le impidió realizar la pretemporada con normalidad y el reciente desgarro de Miguel Merentiel hicieron que Boca esté necesitado de delanteros.

Ante esto, Lucas Janson, quien estaba relegado, aparece como el principal candidato a ser el delantero centro del Xeneize en el duelo ante Riestra, por la primera fecha del Torneo Apertura 2026.

Sin embargo, ante la falta de variantes, Claudio Úbeda sumó a Íker Zufiaurre, una de las joyas de la Reserva que hizo goles importantes para el campeonato del equipo de Mariano Herrón.

El delantero de 20 años se desempeña como extremo, pero ha tenido muchas participaciones como clásico “9″, como se puede ver en los goles que le hizo a River en el último Superclásico de Reserva por la semifinal de la Copa Proyección.

Nacido en Adela María, una pequeña localidad rural de Córdoba, también tuvo su chance en la Selección argentina sub 20, con gol incluido en el Torneo L’Alcudia.

Pese a su corta edad, el delantero ya tuvo sus minutos en la Primera. Bajo el mando de Diego Martínez, debutó el 3 de abril de 2024 ante Nacional Potosí en el 0 a 0 en Bolivia por la Copa Sudamericana.

También sumó minutos en la goleada por 4 a 0 en La Bombonera ante los bolivianos y también sumó minutos en el torneo local ante Atlético Tucumán, en la primera fecha de la Liga Profesional.

Tras la ida del actual entrenador de Huracán, el juvenil no volvió a tener minutos y ahora, bajo el mando de Úbeda, tendrá una chance dorada para entrar definitivamente en el plantel xeneize.

Por Matías Greisert

X: @MatiasGreisert