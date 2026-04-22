Héctor Paletta, árbitro del VAR en el Superclásico, dejó en claro su posición ante la jugada polémica:

Boca Juniors vs. River Plate. Foto: REUTERS

Tras la polémica que dejó el triunfo de Boca ante River el pasado domingo, Héctor Paletta, el árbitro del VAR en el Superclásico, habló y dejó en claro que “no fue penal” el contacto entre Lautaro Blanco y Lucas Martínez Quarta en el área.

“Es una jugada gris. Hubo un equipo arbitral en campo que evaluó la acción y consideró que existió un contacto, pero que no era suficiente ni tenía la intensidad necesaria como para derribar de esa manera al defensor. En las imágenes, yo coincidía con esa apreciación”, remarcó Paletta en diálogo con C5N.

Además, el árbitro explicó que “Lucas Martínez Quarta exagera la caída. Se queda en el piso tomándose la espalda, como si le hubieran dado un golpe muy fuerte. La verdad es que había elementos suficientes para respaldar la decisión tomada en el campo”.

Boca Juniors vs. River Plate. Foto: REUTERS

Por otro lado, Héctor Paletta contó que hasta llegó a recibir amenazas tras el partido: “Tuve que apagar el teléfono durante tres días. Por suerte, no contactaron a mi familia. Acá nos conoce todo el mundo”.

“Yo no soy de Boca ni de ningún club de fútbol. Tengo un hermano que es hincha de Boca y otro de River”, añadió. Paletta también habló sobre cómo se instaló el tema antes del partido y destacó un antecedente que, según él, deja a la vista la naturalidad del asunto.

“En la previa se tomaron mucho de eso, pero la realidad es que también estuve en un Superclásico donde ganó River en el último minuto. Yo estaba en el VAR cuando se le anuló un gol a Milton Giménez por una mano”, sostuvo el árbitro.

Mal arbitraje, un penal no cobrado al final del partido y la sugestiva actuación del VAR

El supuesto penal de Lautaro Blanco sobre Lucas Martínez Quarta se convirtió en el principal foco de polémica en la derrota de River Plate ante Boca Juniors en el Superclásico disputado este domingo en el Monumental. La jugada sucedió en los minutos finales y, de haber sido sancionada, podría haber modificado el resultado.

Una vez finalizado el partido, se desató una fuerte controversia que tuvo gran repercusión en redes sociales. Los hinchas de River reclamaron un penal en el último tramo de los cinco minutos adicionados por el árbitro Darío Herrera.

Boca Juniors vs. River Plate. Foto: REUTERS

Cuál fue la jugada de la polémica

La acción fue la siguiente: en los instantes finales del partido, y en medio de la desesperación por buscar el empate, un jugador de River lanzó un centro al área. La pelota cayó cerca de Lucas Martínez Quarta, quien se preparaba para cabecear, cuando Lautaro Blanco extendió su brazo y lo empujó por la espalda, provocando su caída dentro del área.

El árbitro no sancionó la infracción. Si bien no se trató de una acción violenta, desde River sostienen que el contacto tuvo como única intención desestabilizar al defensor. Los reclamos no se limitaron a los hinchas: varios jugadores también protestaron enérgicamente, lo que derivó en las amonestaciones de Gonzalo Montiel y Maximiliano Salas.

La jugada polémica del Superclásico entre River Plate y Boca Juniors en el Torneo Apertura 2026. Foto: Captura de video

La decisión arbitral, en un contexto de máxima tensión, se convirtió en el eje de discusión tras el pitazo final, con el foco puesto en la interpretación del contacto y el rol del VAR, con Héctor Paletta, que tampoco intervino para revisar la jugada. Una vez más, el Superclásico dejó una polémica que promete seguir sumando capítulos.