Boca Juniors vs. River Plate. Foto: REUTERS

El supuesto penal de Lautaro Blanco sobre Lucas Martínez Quarta se convirtió en el principal foco de polémica en la derrota de River Plate ante Boca Juniors en el Superclásico disputado este domingo en el Monumental. La jugada sucedió en los minutos finales y, de haber sido sancionada, podría haber modificado el resultado.

Una vez finalizado el partido, se desató una fuerte controversia que tuvo gran repercusión en redes sociales. Los hinchas de River reclamaron un penal en el último tramo de los cinco minutos adicionados por el árbitro Darío Herrera.

Cuál fue la jugada de la polémica

La acción fue la siguiente: en los instantes finales del partido, y en medio de la desesperación por buscar el empate, un jugador de River lanzó un centro al área. La pelota cayó cerca de Lucas Martínez Quarta, quien se preparaba para cabecear, cuando Lautaro Blanco extendió su brazo y lo empujó por la espalda, provocando su caída dentro del área.

El árbitro no sancionó la infracción. Si bien no se trató de una acción violenta, desde River sostienen que el contacto tuvo como única intención desestabilizar al defensor. Los reclamos no se limitaron a los hinchas: varios jugadores también protestaron enérgicamente, lo que derivó en las amonestaciones de Gonzalo Montiel y Maximiliano Salas.

La jugada polémica del Superclásico entre River Plate y Boca Juniors en el Torneo Apertura 2026. Foto: Captura de video

La decisión arbitral, en un contexto de máxima tensión, se convirtió en el eje de discusión tras el pitazo final, con el foco puesto en la interpretación del contacto y el rol del VAR, con Héctor Paletta, que tampoco intervino para revisar la jugada. Una vez más, el Superclásico dejó una polémica que promete seguir sumando capítulos.