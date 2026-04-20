Sebastián Driussi se lesionó en el Superclásico. Foto: REUTERS

River Plate sigue recibiendo malas noticias luego del baldazo de agua fría que resultó ser la derrota en el Superclásico. Sebastián Driussi sufrió un desgarro de grado 3 en el isquiotibial de su pierna derecha que lo sacó de cancha a los quince minutos del partido contra Boca y lo mantendrá varias semanas del otro lado de la línea de cal.

Los estudios realizados a la postre del enfrentamiento ratificaron la lesión y dejaron al equipo de Eduardo Coudet sin su principal referencia ofensiva por varios días.

El diagnóstico indica una recuperación estimada de entre tres y cuatro semanas, aunque el plazo podría extenderse según la evolución. En el mejor de los escenarios, Driussi recién estaría disponible a partir del 10 de mayo.

Sebastián Driussi se lesionó en el Superclásico. Foto: REUTERS

Un golpe que llega en su mejor momento futbolístico

La lesión llega justo en uno de los mejores momentos del delantero en su vuelta al club de la banda roja. Había marcado cinco goles en los últimos siete partidos y se había consolidado como la principal carta de gol del equipo.

La lesión obligó al cuerpo técnico a modificar el planteo apenas iniciado el Superclásico y dejó expuestas dos falencias del millonario: las permanentes lesiones que acechan al delantero y la falta de variantes ofensivas en el banco.

Los partidos que Driussi se perderá con River

Sebastián Driussi; Boca Juniors vs. River Plate; Superclásico. Foto: X @RiverPlate

Con este panorama, el atacante se perderá los próximos compromisos del Torneo Apertura ante Aldosivi y Atlético Tucumán, y los partidos de visitante frente a Bragantino y Carabobo por la Copa Sudamericana.

Además, su presencia en los octavos de final del torneo local aparece prácticamente descartada y también está en duda para la revancha internacional que se jugará en el Monumental.

El historial reciente refuerza la preocupación interna. En poco más de un año, Driussi sufrió cuatro desgarros musculares, una recaída y un serio esguince de tobillo sufrido en el Mundial de Clubes, que lo mantuvo casi dos meses fuera de las canchas.

Mientras River busca alternativas ofensivas para afrontar un calendario cargado, el cuerpo médico deberá encontrar respuestas para frenar una seguidilla que condiciona al jugador y al equipo.

Sebastián Driussi, River Plate. Foto: NA/Mariano Sánchez.

Todas las lesiones de Driussi desde su vuelta a River

Desde su regreso al club a comienzos de 2025, Driussi atravesó reiterados problemas físicos que afectaron su continuidad:

6 al 26 de marzo de 2025 : desgarro miofascial. Tuvo 21 días de recuperación y se perdió tres partidos.

18 de junio al 12 de agosto de 2025 : esguince de tobillo sufrido en el Mundial de Clubes. Estuvo 56 días parado y se perdió siete partidos.

18 de septiembre al 8 de octubre de 2025 : desgarro isquiotibial izquierdo. Tardó 21 días de recuperación y estuvo 5 partidos fuera de la cancha.

25 de octubre al 4 de noviembre de 2025 : sobrecarga en el isquiotibial izquierdo (recaída de la lesión anterior). Se perdió un solo partido en 11 días de recuperación.

2 al 19 de febrero de 2026 : nuevo desgarro en el isquiotibial izquierdo. 18 días de recuperación (fuera 3 partidos ).

19 de abril de 2026: desgarro en el isquiotibial izquierdo. Diagnóstico confirmado, con un plazo estimado de tres a cuatro semanas.

Sebastián Driussi; River Plate; Copa Libertadores. Foto: Reuters (Agustín Marcarian)

Si contamos los 21 días que podría tomarle la recuperación de la injuria reciente, el delantero riverplatense estuvo fuera de las canchas 148 días de los 455 que pasaron de su regreso, lo que equivale al 32% del tiempo. En cuanto a los encuentros que no pudo jugar, la cifra asciende a 23 partidos.

Contabilizando sus seis lesiones, el delantero promedia una lesión cada 76 días, es decir, aproximadamente, está fuera de las canchas cada dos meses y medio.