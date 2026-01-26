El Pato Fillol. NA

Uno de los sospechosos que permanecía prófugo por el robo a la vivienda de Ubaldo Matildo “Pato” Fillol, cometido en marzo de 2024, fue capturado en el barrio Zavaleta. Con esta detención, ambos acusados quedaron a disposición de la Justicia.

El robo ocurrió el 16 de marzo de 2024 en la casa del exarquero de la Selección argentina, ubicada en Villa del Parque. En ese momento, los acusados se robaron varios objetos personales, entre ellos la medalla dorada obtenida en el Mundial de 1978, por la cual Fillol ofreció una recompensa y logró recuperarla.

En la causa, uno de los acusados se encontraba detenido luego de entregarse, por lo que el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº27 ordenó la captura del otro delincuente, quien cayó en las últimas horas tras operativos en el barrio Zavaleta.

Capturaron en Zavaleta a un prófugo por el robo al Pato Fillol. Foto: NA.

Se trata de un joven de 29 años que fue capturado por efectivos de la División Capturas y Prófugos de la Policía de la Ciudad en la avenida Iriarte y Pasaje 70, barrio Zavaleta.

El detenido registraba además antecedentes por hurto (17/04/2024), hurto agravado (05/09/2025), además de atentado y resistencia a la autoridad con disparo de arma de fuego (20/12/2020). Asimismo, figura en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) con procesamiento con prisión preventiva (06/05/2021).

De esta manera, con la detención del último imputado, ambos responsables por el robo al exarquero quedaron a disposición de la Justicia.

El Pato Fillol. Foto: NA

Los antecedentes delictivos similares que sufrió el “Pato”

El Pato Fillol ya había sufrido un hecho de inseguridad en julio de 2009, aunque en esa ocasión él estaba dentro de la casa.

Dos delincuentes habían ingresado al domicilio del exarquero de Quilmes, Racing Club, River Plate y Vélez Sarsfield, entre otros. En ese momento, el “Pato” declaró que los ladrones lo habían reconocido en el momento del robo.

“Me dijeron: ‘Si no hay plata, te matamos’“. En ese momento, Fillol reveló que les entregó todo el dinero que tenía y luego hizo la denuncia correspondiente en una comisaría cerca de su domicilio.