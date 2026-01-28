Torneo Apertura: a qué hora juega River contra Gimnasia de La Plata hoy miércoles 28 de enero
El partido contará con el arbitraje de Pablo Dóvalo, quien será secundado desde el VAR por Germán Delfino. Dónde verlo y las posibles formaciones.
River recibe este miércoles a Gimnasia y Esgrima La Plata en el Monumental, por la segunda fecha de la Zona B del Torneo Apertura, donde ambos equipos buscarán continuar por la senda de la victoria.
El partido está programado para las 20 en el estadio Monumental y contará con el arbitraje de Pablo Dóvalo, quien será secundado desde el VAR por Germán Delfino.
River tuvo un buen comienzo en este Torneo Apertura, donde superó 1-0 como visitante a Barracas Central gracias al gol del lateral derecho Gonzalo Montiel.
Pese a que no fue la mejor actuación del “Millonario”, su director técnico, Marcelo Gallardo, hizo énfasis en el hecho de empezar sumando tres puntos y adelantó que “vamos a seguir mejorando partido a partido”.
Por su parte, Gimnasia y Esgrima La Plata tuvo un muy sólido inicio en el Apertura y consiguió una victoria 2-1 sobre Racing, un rival al que dominó en todo momento.
El equipo de Fernando Zaniratto viene de alcanzar las semifinales en el Torneo Clausura 2025 y quiere ser uno de los animadores de este año en el fútbol argentino.
Las posibles formaciones de River y Gimnasia y otros detalles del partido
- Estadio: Mas Monumental
- Árbitro: Pablo Dóvalo
- VAR: Germán Delfino
- Hora: 20. TV: TNT Sports Premium (canales 112 y 10120 de Telecentro)
River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.
Gimnasia y Esgrima (LP): Nelson Insfrán; Pedro Silva Torrejón, Enzo Martínez, Renzo Giampaoli, Renzo Steimbach; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Mauel Panaro, Ignacio Fernández, Franco Torres; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.