River vs Gimnasia de La Plata. Foto: NA

River recibe este miércoles a Gimnasia y Esgrima La Plata en el Monumental, por la segunda fecha de la Zona B del Torneo Apertura, donde ambos equipos buscarán continuar por la senda de la victoria.

El partido está programado para las 20 en el estadio Monumental y contará con el arbitraje de Pablo Dóvalo, quien será secundado desde el VAR por Germán Delfino.

River tuvo un buen comienzo en este Torneo Apertura, donde superó 1-0 como visitante a Barracas Central gracias al gol del lateral derecho Gonzalo Montiel.

Gol de Gonzalo Montiel, para la victoria de River ante Barracas Central. Foto: X RiverPlate

Pese a que no fue la mejor actuación del “Millonario”, su director técnico, Marcelo Gallardo, hizo énfasis en el hecho de empezar sumando tres puntos y adelantó que “vamos a seguir mejorando partido a partido”.

Por su parte, Gimnasia y Esgrima La Plata tuvo un muy sólido inicio en el Apertura y consiguió una victoria 2-1 sobre Racing, un rival al que dominó en todo momento.

El equipo de Fernando Zaniratto viene de alcanzar las semifinales en el Torneo Clausura 2025 y quiere ser uno de los animadores de este año en el fútbol argentino.

Las posibles formaciones de River y Gimnasia y otros detalles del partido

Estadio: Mas Monumental

Árbitro: Pablo Dóvalo

VAR: Germán Delfino

Hora: 20. TV: TNT Sports Premium (canales 112 y 10120 de Telecentro)

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Gimnasia y Esgrima (LP): Nelson Insfrán; Pedro Silva Torrejón, Enzo Martínez, Renzo Giampaoli, Renzo Steimbach; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Mauel Panaro, Ignacio Fernández, Franco Torres; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.