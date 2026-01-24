Gol de Gonzalo Montiel, para la victoria de River ante Barracas Central. Foto: X RiverPlate

River consiguió un importante triunfo ante Barracas Central para empezar de buena manera el Torneo Apertura 2026. Los dirigidos por Marcelo Gallardo ganaron 1 a 0, gracias al gol de Gonzalo Montiel, que tuvo la asistencia de Juanfer Quintero.

El lateral derecho volvió al gol este sábado de cabeza, gracias a un centro preciso de Quintero, que fue suficiente para llevarse los tres puntos. El tanto ocurrió a los 14 minutos del segundo tiempo, a través de un tiro libre.

El gol de Gonzalo Montiel para la victoria de River ante Barracas Central. Video: x ESPNArgentina.

Más allá de que no hubo grandes peligros para el Millonario, el primer tiempo tuvo mucha polémica en el estadio Claudio “Chiqui” Tapia. Todo River protestó por una jugada que consideraron penal, aunque el árbitro Nicolás Ramírez consideró que no había en la puerta del arco.

En los primeros minutos, River fue mucho más que su rival y lo mantuvo resguardado en su campo; incluso pudo ponerse en ventaja de la mano de Fausto Vera, pero una mano de Gastón Campi casi en la línea del arco para evitar el gol le impidió al equipo de Marcelo Gallardo ponerse en ventaja.

River; Barracas Central; Torneo Apertura 2026; Liga Profesional de Fútbol. Foto: NA

Tras la polémica, la Banda mantuvo su nivel y presión alta, pero de a poco comenzó a cederle la pelota a Barracas y a tener imprecisiones a la hora de armar juego, por lo que el local aprovechó y se mantuvo más cerca del arco defendido por Santiago Beltrán.

Además de iniciar el nuevo torneo con victoria, River estiró una curiosa racha ante Barracas, ya que le ganó siete de los ocho encuentros que disputaron desde el ascenso del “Guapo”.

River; Barracas Central; Torneo Apertura 2026; Liga Profesional de Fútbol. Foto: NA

Este triunfo resulta valioso para el Millonario, ya que viene de redondear un muy flojo 2025, en el que la cosas no le salieron para nada bien, principalmente en el segundo semestre, donde acumuló una seguidilla de partidos con resultados muy irregulares.

Esto le impidió al equipo dirigido por Marcelo Gallardo clasificar a la Copa Libertadores, torneo que disputaba de manera ininterrumpida desde el 2015, mientras que, además, llegó a ser cuestionada la continuidad del técnico.

Además del Torneo Apertura, disputará durante 2026 la Copa Argentina y la Copa Sudamericana, la última en el plano internacional.