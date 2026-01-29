Lionel Scaloni sigue trabajando las próximos competencias que enfrentará la Selección Argentina. Foto: X @Argentina

Lionel Scaloni sigue trabajando en ultimar detalles de cara a los próximos dos grandes compromisos que enfrentará la Selección Argentina: la Finalissima ante España y el Mundial 2026. En ese contexto, el entrenador de la “Albiceleste” se reunió con con Diego Simeone y varios jugadores argentinos del Atlético de Madrid.

Según reveló el diario Marca, este jueves por la mañana Scaloni conversó en el entrenamiento del “Atleti” en el Centro Deportivo de Majadahonda con Simeone y su cuerpo técnico.

Uno de los temas que más le preocupa al oriundo de Pujato es la poca continuidad de Thiago Almada. Palmeiras, Juventus y Galatasaray mostraron interés en sumar al exjugador de Vélez, quien finalmente tomó la decisión de quedarse en el conjunto madrileño.

Thiago Almada, Atlético de Madrid. Foto: REUTERS

“No sé qué va a pasar con él, pero la decisión que tome la valoraremos. Está de más decir que es un futbolista importante para nosotros. El rendimiento será el que decida al final, no la liga ni el equipo”, expresó Scaloni en AFA Studio.

En tanto, el DT de la Selección cenó con los argentinos del Atlético de Madrid Julián Álvarez, Thiago Almada, Juan Musso y Nico González.

En una imagen difundida por el Restaurante De María, de la localidad madrileña de Majadahonda, al lado del campo de entrenamiento del club rojiblanco, se ve al técnico campeón del mundo compartir una comida con todos ellos.

Lionel Scaloni junto a los jugadores argentinos del Atlético de Madrid. Foto: Instagram @demariarestaurante

Uno de los ausentes fue Giuliano Simeone, que se ausentó de la práctica y guarda reposo en su domicilio por fiebre y dolor de garganta. El extremo ya no jugó ningún minuto en la derrota 1-2 del miércoles contra el Bodo/Glimt, en la última jornada de la fase liga de la Champions League. Tampoco se vio a Nahuel Molina.

Fechas y horarios: los próximos partidos de la Selección Argentina

Argentina vs España-Finalissima: viernes 27 de marzo a las 15 hs

Argentina vs Qatar-Amistoso: martes 31 de marzo (Horario a confirmar)

Argentina vs Argelia-Mundial: martes 16 de junio a las 22 hs

Argentina vs Austria-Mundial: lunes 22 de junio a las 14 hs

Argentina vs Jordania-Mundial: sábado 27 de junio a las 23 hs

*Todos los partidos son en horario argentino.