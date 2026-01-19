Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina. Foto: X @Argentina

La Selección Argentina inicia el último tramo antes de jugar el Mundial 2026, donde buscará revalidar su título de campeón. Pero antes, tendrá una parada difícil contra España por la Finalissima, que enfrenta al campeón de la Copa América y de la Eurocopa; y un amistoso contra Qatar.

Lionel Scaloni ultima detalles de cara a la preparación de la Copa del Mundo. El nacido en Pujato tendrá que rearmar el equipo que defenderá los laureles conseguidos en Wembley 2022, cuando venció por 3-0 a Italia.

La Finalissima enfrentará a dos de los equipos favoritos para quedarse con la Copa del Mundo 2026. España, de la mano del joven Lamine Yamal y su entrenador, Luis de la Fuente, quiere hacer valer sus títulos de Campeón de la Eurocopa 2024 y primero en el ranking FIFA.

Expectativa por la Finalissima entre la Selección Argentina y España. Fotos: EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Ana Escolar

Por su parte, Argentina tendrá una parada difícil en la previa del Mundial. Será uno de los pocos rivales de peso que enfrente el conjunto nacional de cara a la competición más prestigiosa del fútbol, y una camada de nuevos talentos quiere aprovechar la oportunidad para meterse en la nómina de convocados al Mundial.

El amistoso frente a Qatar se jugará un 31 de marzo, en Lusail. El objetivo es aprovechar el parón por fecha FIFA y aceitar el funcionamiento del equipo.

Lionel Scaloni comentó que maneja “una lista de aproximadamente 50 futbolistas” antes de armar "la lista final"para la Copa del Mundo: "En el Mundial pasado tuvimos la experiencia de jugadores que se lesionaron muy cerca de la fecha. No hay que descartar a nadie. Por eso manejamos una lista bastante amplia".

El trofeo que levantará el campeón de la Finalissima. Foto: NA

Además, se maneja la posibilidad de jugar encuentros amistosos contra México y Honduras, en Las Vegas y Miami respectivamente, entre el 1° y el 10 de junio. Los rivales y las sedes aún no han sido definidos, aunque un anuncio oficial estaría al caer.

Sin embargo, como la fecha límite para la conformación de las plantillas está muy cercana a esos encuentros, y Scaloni apunta a llegar a esa instancia con los nombres ya confirmados, los partidos contra España y Qatar son la última oportunidad para probar alternativas.

¿Cómo llega cada equipo a la Finalissima?

Entrenamiento de la Selección Argentina en el estadio del Elche, España. Foto: EFE

España llega tras haberse consagrado campeón de la Eurocopa 2024, con una actuación soberbia de Lamine Yamal, que en aquel momento solo contaba con 16 años y logró cosechar 4 asistencias y un golazo infernal en las semifinales contra Francia, que sirvió para dar vuelta el encuentro.

Por su parte, Argentina llega para jugar el torneo por segunda vez consecutiva. El conjunto de Scaloni consiguió el bicampeonato de América tras vencer a Colombia por 1-0, en un partido que el capitán, Lionel Messi, tuvo que salir con una lesión en el tobillo, y sus compañeros honraron el legado del “Diez" en la Selección.

Además, el encuentro tendrá la particularidad de ser un enfrentamiento entre el primero y el segundo del Ranking FIFA. La Roja lidera este ranking gracias a sus triunfos en las Eliminatorias Europeas, donde terminó primero e invicto en su grupo.

La Albiceleste domina la estadística histórica frente a España. Los datos cuantifican un total de catorce encuentros, con seis victorias para Argentina y cinco para España y tres empates. Sin embargo, el último antecedente favorece al conjunto ibérico: un recordado 6-1 en un amistoso previo al Mundial de Rusia 2018.

El partido previo al Mundial 2018

Si contabilizamos partidos por competiciones oficiales, las selecciones solo se vieron la cara una vez. Fue en el accidentado Mundial de Inglaterra 1966, donde las polémicas protagonizaron cada uno de los partidos. Aquella vez, la Argentina llegaría a la competencia en un contexto desastroso, casi sin Cuerpo Técnico y con un plantel que se armaba a los tumbos. Sin embargo, consiguió la victoria por 2-1 frente a La Furia, que venía de campeonar en la Eurocopa 1964, con una actuación magistral de Luis “Artillero” Artime.