Juan Foyth se rompió el tendón de Aquiles y se pierde el Mundial. Foto: X/@partidazocope

Muy malas noticias para Lionel Scaloni y la Selección Argentina de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026: Juan Foyth, defensor que estaba en la mira del DT argentino para formar parte de la lista del Mundial, se lesionó y no podrá formar parte de la nómina.

La desafortunada lesión se dio en un juego entre el Real Madrid y el Villarreal, por la fecha 21 de la liga española.

El defensor argentino que se perderá el Mundial: ¿qué lesión sufrió?

El defensor central, que también puede jugar como lateral derecho, sufrió la rotura del tendón de Aquiles izquierdo en el partido de este viernes pasado ante el Real Madrid.

Por la lesión, Foyth deberá estar lejos de las canchas durante varios meses y, por la cercanía al Mundial, a menos de 140 días para que empiece a rodar la pelota en dicha competencia, los plazos de recuperación no dan para que llegue al 100%.

Foyth, de 28 años, debió ser retirado del campo de juego a los 24 minutos. “Tras las pruebas realizadas por los servicios médicos del Villarreal CF, se confirma que Juan Foyth sufrió la rotura del tendón de Aquiles izquierdo en el partido de ayer (por el viernes) ante el Real Madrid. El club dará a conocer próximamente la información sobre la intervención quirúrgica a la que tendrá que someterse. Estamos contigo, capitán. ¡Mucha fuerza, Juan!“, publicó el Villarreal en un comunicado de prensa.

Si bien desde el club español no detallaron plazos de recuperación, la misma para una lesión de rotura del tendón de Aquiles ronda entre los cuatro y los seis meses, según datos estimados de Mayo Clinic y por la experiencia de tantos otros jugadores que han sufrido una lesión similar.

El momento de la rotura del tendón de Aquiles de Juan Foyth. Video: X/@clarincom

Por lo tanto, el tiempo le juega en contra a Foyth que no podrá formar parte de la nómina de convocados por Lionel Scaloni de cara a la competencia donde Argentina defenderá su título.

El gesto de Mastantuono para con Foyth

En medio de la salida por lesión de Foyth del campo de juego, Franco Mastantuono que fue titular con el Real Madrid se acercó hasta el defensor del Villarreal para consolarlo por su lesión y lo saludó afectuosamente con un beso, un gesto para darle ánimos.

Mastantuono consoló a Foyth tras su lesión. Foto: X/@DiarioOle

El joven futbolista evidenció su preocupación ante una situación delicada y tuvo un gesto simple pero cargado de respeto hacia un colega y compañero de la Selección Argentina, destacando su actitud solidaria en un momento difícil.