Ayrton Costa; Boca Juniors vs. Newells; Torneo Clausura 2025. Foto: X @BocaJrsOficial

Boca Juniors recibe a Newell’s este domingo 1 de febrero, por la tercera fecha dela Zona A del Torneo Apertura, en busca de un triunfo que le permita recuperarse luego de la caída ante Estudiantes de La Plata.

El encuentro está programado para las 19.15 en La Bombonera, y se podrá ver a través de ESPN Premium (canales 11 y 1019 de Telecentro). El árbitro designado es Darío Herrera, mientras que en el VAR estará Adrián Franklin.

Boca viene de caer ante Estudiantes. Foto: X @EdelpOficial

Cómo llegan Boca y Newell’s

Boca tuvo un irregular comienzo en este Torneo Apertura, ya que debutó con un triunfo 1-0 ante Deportivo Riestra, aunque en su siguiente presentación cayó 2-1 frente a Estudiantes en condición de visitante.

Es por esto que los de Claudio Úbeda ocupan la octava posición de la Zona A, aunque todavía queda mucho camino por recorrer hasta que se definan los clasificados a los playoffs. De cara a este encuentro todo apunta a que podrían darse los debuts del mediocampista Santiago Ascacibar y del delantero paraguayo Ángel Romero.

Por su parte, Newell’s tuvo un arranque flojo en el campeonato local, ya que en la primera fecha cayó 2-1 como visitante ante Talleres, mientras que en su siguiente presentación se tuvo que conformar con un agónico empate ante Independiente como local. De esta manera, los dirigidos por la dupla Favio Orsi-Sergio Gómez irán en busca de su primer triunfo en el 2026.

Las posibles formaciones de Boca y Newell’s

Boca : Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Ander Herrera; Kevin Zenón, Ángel Romero y Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.

Newell’s: Gabriel Arias; Armando Méndez, Nicolás Goitea, Saúl Salcedo, Martín Luciano; Luca Regiardo, Valentino Acuña, Jerómino Gómez Mattar; Luciano Herrera, Matías Coccaro y Facundo Guch. DT: Favio Orsi y Sergio Gómez.

Los detalles de Boca vs Newell’s